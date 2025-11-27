El inesperado giro goleador de Willian Pacho: ¿Qué dice la prensa internacional?

Willian Pacho celebra el gol que le marcó al Tottenham, en la victoria 5-3 del PSG en Champions League.

De impedir goles a marcarlos, el defensor ecuatoriano Willian Pacho (24 años) demuestra una nueva faceta goleadora en la Champions League. Sus dos tantos en cinco partidos, el más reciente en la victoria 5-3 ante Tottenham, no pasan desapercibidos para la prensa internacional.

(Le puede interesar: Ecuador propondrá ser "intenso" ante Venezuela | Liga de Naciones Femenina)

El portal francés Foot Mercato le otorgó una calificación de 7.5 sobre 10, al describirlo como “intocable en el aire, sólido y autoritario en el contacto”. Agregó además que el tricolor “impuso su ley a cualquiera que se atreviera a aventurarse en su área” y que “demostró ser el carcelero de la defensa parisina cuando el barco se balanceaba”.

Elogios internacionales para el ecuatoriano

Willian Pacho, defensa ecuatoriano del PSG. EFE

Pablo Giralt, periodista y relator argentino, resaltó que “defendiendo, Pacho ya es uno de los mejores del mundo. Ahora también hace goles”.

Por su parte, las cuentas oficiales de la Ligue 1 de Francia, la Conmebol Copa América y el propio PSG le dedicaron un posteo especial al quinindeño, quien exteriorizó su alegría y el compromiso que tiene el club de conquistar nuevamente el torneo de la UEFA.

Consultado por la cadena TNT Sports sobre esta nueva faceta goleadora, Pacho dijo sonriente: “La verdad es que me ha tocado. Es una bendición que el balón me haya quedado ahí. Incluso fue con la (pierna) derecha. Mis compañeros saben lo que significa para mí haber marcado con derecha”.

Defendiendo ya es uno de los mejores del mundo. Ahora también hace goles.



Willian Pacho 🇪🇨🔝 pic.twitter.com/A7NhCmLi7O — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 26, 2025

La adulteración de documentos de identidad en el fútbol, un mal sin remedio Leer más

El liderazgo de Marquinhos y el reto inmediato

Además, destacó el acompañamiento y la confianza brindada por el brasileño Marquinhos, quien alcanzó los 500 partidos con el PSG: “Es impresionante que tenga 500 partidos en un club tan maravilloso. No es fácil; es increíble la cantidad de partidos y experiencia que tiene. Desde que llegué, él ha sido fundamental para mí. Siempre está dispuesto a ayudarte y trato de aprovecharlo en cada momento”.

Pacho retomará la acción con el PSG cuando visite al Mónaco el sábado 29 de noviembre, a las 11:00, en busca de una victoria que le permita sostener el liderato de la Ligue 1 de Francia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!