Todos los títulos de Independiente del Valle: así forjó su era dorada

Jugadores de Independiente del Valle celebran su triunfo en la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el estadio Maracaná en Río de Janeiro.

Independiente del Valle (IDV), un club que emergió desde Sangolquí, ha redefinido el panorama del fútbol ecuatoriano y continental en la última década. Su ascenso, cimentado en un proyecto de formación de juveniles, no solo lo ha convertido en un actor recurrente en las fases finales de torneos, sino en un coleccionista habitual de trofeos.

La "Era Dorada" del club se compone de una admirable vitrina que incluye títulos de gran peso tanto en Ecuador como en CONMEBOL, demostrando que la planificación y la inversión en talento rinden frutos tangibles.

El primer gran éxito nacional: la LigaPro 2021

Independiente del Valle festeja su título de campeón nacional en 2021. GUSTAVO GUAMAN

El punto de inflexión en el ámbito local fue la consecución de la Serie A de Ecuador (LigaPro) en la temporada 2021. Este título, que rompió la hegemonía de los clubes tradicionales del Astillero y Quito, fue ganado al imponerse en una emocionante final al Emelec.

IDV ganó la Segunda Etapa, asegurando su cupo en la final. En la definición a doble partido, demostró su superioridad al ganar 3-1 en la ida en casa y empatar 1-1 en la vuelta en Guayaquil, sellando un global de 4-2 que les otorgó su primera estrella nacional.

La primera conquista continental: Copa Sudamericana 2019

El Independiente del Valle se coronó como campeón de la Copa Sudamericana el 9 de noviembre de 2019. ARCHIVO / EXPRESO

El verdadero aviso de su potencial global llegó con la conquista de la Copa Sudamericana en 2019. Este campeonato significó el primer título internacional en la historia del club. IDV se alzó con la copa tras vencer en la final única al club argentino Colón de Santa Fe.

El partido, disputado en Asunción, Paraguay, terminó con un contundente 3-1 a favor de los Rayados del Valle, con goles de Fernando León, Jhon Jairo Sánchez y Cristian Dájome, marcando un hito imborrable para el fútbol formativo.

El doblete Sudamericano: Copa Sudamericana 2022

Independiente del Valle ganó su segunda Copa Sudamericana en 2022. EFE

Apenas tres años después de su primera gesta, Independiente del Valle reafirmó su condición de gigante continental al levantar por segunda vez la Copa Sudamericana en 2022. En esta ocasión, el rival en la final única fue el poderoso Sao Paulo de Brasil. El partido, celebrado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina, culminó con una sólida victoria por 2-0. Los goles de Lautaro Díaz y Lorenzo Faravelli cimentaron el triunfo, consolidando al equipo como un especialista en torneos de eliminación directa de CONMEBOL.

La joya de la corona: la Recopa Sudamericana 2023

Independiente del Valle derrotó a Flamengo y conquistó la Recopa Sudamericana en 2023. AFP

La cúspide de esta era dorada llegó con el título de la Recopa Sudamericana en 2023. Este trofeo enfrenta a los campeones vigentes de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. IDV enfrentó al gigante brasileño Flamengo. Tras ganar 1-0 la ida en Quito y caer 1-0 en la vuelta en el Maracaná, la serie se definió en penales. El arquero Moisés Ramírez se convirtió en héroe, y el equipo se impuso por 5-4 en la tanda, sumando su tercer título internacional, demostrando una vez más su jerarquía ante los clubes con mayor presupuesto del continente.

El dominio de las copas nacionales: Copa Ecuador 2022 y Supercopa Ecuador 2023

Final de Copa Ecuador ganada por Independiente del Valle ante 9 de Octubre el 08 de noviembre del 2022. archivo / expreso

Complementando sus logros continentales, IDV ha extendido su dominio a las copas nacionales. En 2022, ganó la Copa Ecuador al vencer en la final al 9 de Octubre por 3-1. Posteriormente, en 2023, se hizo con la Supercopa de Ecuador tras derrotar al campeón de LigaPro 2022, el Aucas, con un marcador de 3-0.

Estos triunfos en torneos cortos evidencian la profundidad de su plantilla y su capacidad para competir con éxito en múltiples frentes. Su proyecto sigue siendo un modelo a seguir, con el objetivo de seguir sumando títulos a su palmarés en los años venideros.

