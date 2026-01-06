Transmisión EN VIVO de Costa de Marfil y Burkina Faso: previa y alineaciones

Costa de Marfil y Burkina Faso se enfrentan este martes 6 de enero por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones

Costa de Marfil busca la clasificación a los cuartos de la Copa Africana de Naciones.

La Copa Africana de Naciones entra en su fase decisiva y uno de los partidos más atractivos de los octavos de final será el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Burkina Faso.

El compromiso se disputará este martes 6 de enero de 2026, desde las 11:00 (hora de Ecuador), en el Gran Estadio de Marrakech, ubicado en la zona de Ouahat Sidi Brahim.

Los Elefantes y su objetivo de llegar a cuartos de final

Costa de Marfil, conocida como los Elefantes, llega a este cruce con el claro objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El equipo dirigido por Emerse Faé confía en la jerarquía de sus principales figuras para marcar diferencias en un duelo que promete ser intenso.

Costa de Marfil es el actual campeón de la Copa Africana de Naciones. Cortesía

El extremo Wilfried Zaha, con su desequilibrio y velocidad, será una de las principales armas ofensivas, acompañado por la experiencia y despliegue del volante Franck Kessié y la capacidad goleadora de Jean-Pierre Krasso.

La alineación de Costa de Marfil: Lafont en el arco; Zohouri, Diomande, Agbadou y Apéri en defensa; Kessié y Seri en el mediocampo, junto a Inao Oulai; mientras que en ataque aparecerían Diakite, Wilfried Zaha y Jean-Pierre Krasso.

Burkina Faso busca la sorpresa en Marrakech

Por su parte, Burkina Faso afronta este partido como una gran oportunidad para dar el golpe y eliminar a uno de los favoritos del torneo.

El conjunto burkinés apuesta por el poder ofensivo de su goleador Lassina Traoré, respaldado por la creatividad de Aziz Ki y la velocidad de Cyriaque Irié, jugadores claves para sorprender en Marrakech.

La alineación de Burkina Faso: Nikiema; Badolo, Dayo, Tapsoba y Kouassi; Touré y Sambore en la contención; Irié, Minoungou y Aziz Ki como enlaces ofensivos, dejando a Traoré como referente en ataque.

Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs Burkina Faso en Sudamérica

En Ecuador y Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso, correspondiente a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

EN VIVO de Costa de Marfil vs Burkina Faso

