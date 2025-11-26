Ecuador propondrá ser "intenso" ante Venezuela | Liga de Naciones Femenina

La Liga de Naciones femenina define cupos mundialistas y Ecuador necesita ganar para mantenerse en carrera

La Tri femenina busca su primera victoria de local en la Liga de Naciones Femenina.

El técnico de la selección ecuatoriana femenina, Eduardo Moscoso, aseguró que el equipo “propondrá un partido intenso” el viernes 28 de noviembre, a las 18:00, frente a su similar de Venezuela, en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga de Naciones, torneo que otorga dos cupos directos para el Mundial 2027.

“Vamos a proponer un partido muy intenso desde el inicio. No vamos a especular nada como locales porque tenemos un equipo competitivo y dispuesto a conseguir los objetivos”, indicó Moscoso durante una rueda de prensa.

Destacó que “Venezuela juega muy bien, con muchas variantes tácticas” y que tiene jugadoras “jóvenes y de experiencia, que se destacaron a nivel suramericano y mundial, desde la categoría sub-17”.

Ecuador se entrena en la Casa de la Selección, en Quito. cortesía

Según el seleccionador, el equipo tiene “los conceptos muy claros” de lo que propondrá a cada rival y que “sacar los seis puntos” contra Venezuela y Uruguay “será el objetivo para buscar clasificar al Mundial”.

Tras el triunfo 4-0 por la primera fecha de visitante sobre Bolivia y la derrota contra Colombia, "se está poniendo énfasis en los reajustes enfocados desde la fortaleza del equipo".

"Nos estamos haciendo muy fuertes cada vez más con el balón y, cuando no lo tenemos, estamos trabajado, dando confianza y mucho contenido en la parte táctica para los momentos de creación y finalización", remarcó.

Objetivo: sumar seis puntos

La Tricolor suma 3 puntos y se ubica en la quinta casilla de una clasificación que lidera Colombia, única selección que mantiene puntaje ideal con 6 unidades.

