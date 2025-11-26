El partidazo de Moisés Caicedo con Chelsea que dejó sin palabras a la prensa inglesa

El volante ecuatoriano minimizó a la ofensiva del Barcelona, que ni con Yamal, Fermín o Lewandowski pudo revertir el 3-0

El partidazo que se mandó Moisés Caicedo en la goleada 3-0 del Chelsea ante el FC Barcelona todavía hace ruido en Europa. Niño Moi fue amo y señor del mediocampo y los principales medios ingleses lo llenaron de flores: “sorprendente”, “combativo”, “impecable”. Y no exageran.

Las cifras del tricolor hablan claro: 95 % de precisión en pases, 10 recuperaciones, 3 de 5 duelos ganados, además de 2 despejes y 2 intercepciones. Nadie en la cancha tocó su nivel.

Y lo hizo en la Champions League, ante un Barça que no encontró luz ni con Lamine Yamal, ni Robert Lewandowski, ni Fermín López. Todos se estrellaron contra la muralla ecuatoriana.

La prensa inglesa se rinde ante Niño Moi

Tras el pitazo final en Stamford Bridge, Moi llevó sus manos al cielo y agradeció a Dios por la victoria. cortesía

La prensa inglesa fue la que más se emocionó. The Sun le clavó un 9/10, la nota más alta del partido, y dijo sin rodeos: “Una actuación destructiva que demuestra por qué el hombre de 105 millones ya se menciona junto a los legendarios mediocampistas del Chelsea”. También lo describió “combativo, sereno y con control”. Y soltó una frase que lo dice todo: “No hay equipo en el mundo que no lo quisiera en su once”.

The Guardian lo llamó “implacable” por la intensidad con la que presionó y por el trabajo que hizo junto a Enzo Fernández y Marc Cucurella, en un mediocampo que “asfixió” al Barcelona desde el inicio.

Football London también se rindió ante su personalidad y recordó un corte defensivo clave que evitó un gol cantado. “Ama los grandes escenarios”, apuntó.

La prensa internacional no se quedó atrás. Sports Illustrated le puso 7,6/10 y lo describió como “dominante y la base del mediocampo”, pieza clave del equilibrio azul.

Lo que viene para Caicedo y el Chelsea

Después del baile europeo, Moi celebró en Instagram: “+3 puntos en Champions League y un gran apoyo”, escribió junto a fotos que muestran su tremenda noche en Londres.

El próximo partido de Moisés Caicedo con Chelsea será ante Arsenal, donde juega su compatriota Piero Hincapié. El duelo entre los dos referentes de la selección ecuatoriana se jugará el domingo 30 noviembre a las 11:30.

