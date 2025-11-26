¿Vendrá Messi a Guayaquil? Esto respondió el alcalde Aquiles Álvarez

El alcalde de Guayaquil habló sobre Barcelona Sporting Club y por la reacción que tendría la ciudad

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió este 26 de noviembre a la posibilidad de que Lionel Messi y el Inter Miami CF lleguen a Guayaquil, luego de que el rumor sobre un amistoso se reactivara en redes y medios locales.

Durante su tradicional enlace radial, Álvarez dijo que no tenía certeza del acuerdo, pero reconoció que vio la información circular.

“No sé si firmaron o no, pero vi la noticia de que el Inter de Miami viene; sería un lujo no solo para Barcelona, sino para Guayaquil”, afirmó.

“Vamos a darle las llaves de la ciudad a Messi”, dijo el alcalde

La declaración que más sorprendió fue la reacción frente a la posible presencia del campeón mundial. “Y si viene, vamos a estar campaneando en el hotel para darle las llaves ciudad a Messi”, expresó Álvarez.

La expectativa crece en medio de referirse el alcalde a la dirigencia de Barcelona Sporting Club. “Trabajando desde cero, si la dirigencia decide mantener el equipo, creo que le va a ir muy bien”, manifestó.

Mientras tanto, la posibilidad del amistoso con el Inter Miami continúa generando conversación entre hinchas y autoridades locales, especialmente por el impulso turístico y mediático que implicaría tener a Lionel Messi en Guayaquil.

Lionel Messi es la máxima figura de Inter Miami en la MLS. CORTESIA

