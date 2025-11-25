Álvarez a Neira: “Quien acompaña al presidente en sus viajes es enemigo de Guayaquil”

El alcalde de Guayaquil denuncia una supuesta persecución política desde el Gobierno y exige respuestas al Sercop

El alcalde de Guayaquil se refirió a la polémica de los contratos suspendidos en X.

El conflicto entre el Municipio de Guayaquil y el Sercop escaló nuevamente. Esta vez, el alcalde Aquiles Álvarez difundió un video de cuatro minutos para acusar al Gobierno liderado por Daniel Noboa y al director del Sercop, José Julio Neira, de suspender 41 procesos municipales, incluidos 17 vinculados a comunicación.

Según Álvarez, todos los trámites “están completos, en regla y siguiendo la ley”, pero aun así, dijo, el Sercop los mantiene bloqueados. Para el alcalde, esto no responde a un tema técnico: “Es otro capítulo más de la persecución política contra Guayaquil”, afirmó en el video difundido desde su oficina, en el Palacio Municipal.

El alcalde aseguró que las suspensiones afectan la capacidad municipal para comunicar alertas, servicios y emergencias.

“Están intentando que la gente no sepa dónde ir en una emergencia, eso es querer silenciar”, expresó.

Aquiles Álvarez denuncia “persecución” del Sercop por suspensión de procesos

Álvarez criticó que incluso se estarían bloqueando cuentas o limitando el alcance en redes: “Bloquean y suspenden cuentas, como redes sociales. Eso no es administración, es obstaculizar”, añadió.

Una vez más, el SERCOP nos sorprende con su eficiencia selectiva: para bloquear procesos en Guayaquil trabajan rapidito; para responder oficios, ahí sí no hay apuro. Curioso cómo las ‘coincidencias administrativas’ siempre caen en el mismo lugar.



Lo que sí queda recontra claro… pic.twitter.com/JY3nena91r — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 26, 2025

Mención a las elecciones pasadas en Ecuador

En otro tramo del mensaje, Álvarez se refirió a los resultados de la consulta popular del 16 de noviembre.

“Es increíble que después de la derrota de la consulta, el Gobierno no haya entendido nada. La gente dijo basta de prepotencia, basta de peleas tontas”, afirmó.

Sostuvo que, en lugar de concentrarse en resolver los problemas del país, el Ejecutivo “se dedica a bloquear procesos municipales”.

Siete oficios sin respuesta, según el Municipio de Guayaquil

El Municipio asegura haber enviado siete oficios al Sercop sin obtener contestación. Álvarez calificó esta falta de respuesta como “injusta” y un perjuicio para la ciudad.

Finalmente, el alcalde se dirigió de manera directa al titular del Sercop: “Es un enemigo manifiesto, a nivel personal y de Guayaquil. Persigue a los guayaquileños, pero no nos intimidamos: aquí seguimos”.

En la publicación del audiovisual, Aquiles Álvarez se dirigió de manera directa al funcionario. "Lo que sí queda recontra claro es que el que dirige la Sercop, (y “cien” puestos más) y que además acompaña al presidente en sus viajes privados; es un enemigo público de Guayaquil y de medio Ecuador; él tiene nombre y apellido: José Julio Neira. Enemigo manifiesto de Guayaquil".

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí