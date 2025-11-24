Marcela Aguiñaga sobre Luisa González: “No somos amigas y tenemos visiones distintas”

La prefecta del Guayas reveló tensiones internas con la presidenta de la RC durante una entrevista con Lourdes Tibán

El encuentro de Aguiñaga y Tibán generó una ola de comentarios y reacciones.

El encuentro entre Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, continúa generando reacciones. En el programa A calzón quitado con Lulú, Tibán difundió un nuevo episodio en el que Aguiñaga habla de manera frontal sobre su relación con Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana (RC); Daniel Noboa, presidente de la República; y Rafael Correa, líder del correísmo.

“No somos amigas”: Marcela Aguiñaga marca distancia de Luisa González

En el diálogo, Tibán pregunta sin rodeos: “¿Cómo está tu relación con Luisa?”. Aguiñaga responde que existe un vínculo político, pero no una relación cercana. “Luisa es una militante, no te puedo decir que somos amigas, no tenemos por qué serlo. Nos hemos conocido, fuimos miembros del gabinete, tenemos visiones distintas hacia dónde debe ir el movimiento político”, afirmó.

La prefecta reconoció además que ha asumido costos políticos por hacer campaña por González.

Tibán profundizó en el tema y preguntó por qué había un distanciamiento. Aguiñaga respondió con una frase que encendió la tensión interna:

Yo con Rafael (Correa) he tenido diferencias muy complejas de manejar, pero también tenemos un cariño profundo, Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas

“Yo he hecho campaña por Luisa y eso me ha traído costos políticos que pagar. A Luisa le molestan algunas cosas de las autoridades locales, pero no se entiende autoridad local”, dijo.

Al cierre de la entrevista, Tibán quiso saber qué le diría Aguiñaga hoy a Luisa González. La prefecta del Guayas respondió: “Nada. Le diría hermana, hay cosas más importantes”, frase que cerró un episodio que ya impacta en el tablero político nacional.

Sus declaraciones surgieron el mismo día en que ambas prefectas participaron en un recorrido fluvial sobre la Cuenca del Río Guayas, actividad a la que EXPRESO tuvo acceso, en el marco de la Mancomunidad para la Cuenca del Río Guayas, un acuerdo firmado el 7 de noviembre para proteger la arteria hídrica más importante de la Costa.

Lourdes Tibán y el conflicto con Rafael Correa

El encuentro también provocó la reacción del expresidente Rafael Correa, quien criticó la presencia de Tibán en el recorrido. Ella respondió desde su cuenta de X con un mensaje contundente: calificó a Correa de “patrón tóxico” y defendió a Aguiñaga frente a lo que considera un “liderazgo vertical” dentro de la RC.

