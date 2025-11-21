Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

Exgerente de la ATM se pronunció tras el video en el que aparece insultando a un director municipal en el Palacio Municipal

Andrés Roche se pronunció en su cuenta de X en torno al escándalo en el Municipio.

El exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Andrés Roche, se pronunció tras el video viral del incidente ocurrido en el Municipio de Guayaquil. En un comunicado publicado este viernes 21 de noviembre, afirmó que “ni el sitio ni la forma fueron los adecuados para zanjar una ofensa personal”.

A través de su cuenta de X, Roche añadió: “Como caballero que soy, ofrezco disculpas a todos los ciudadanos, aclarando que este es un asunto que no tiene absolutamente nada que ver con la Municipalidad de Guayaquil ni con temas políticos ni con mi partido”. También sostuvo que defenderá su honor y reputación.

¿Por qué discutió Andrés Roche con un director municipal en Guayaquil?

El jueves 20 de noviembre de 2025, un video de casi dos minutos registró a Andrés Roche insultando a Jorge Viteri, actual director de Compras Públicas del Municipio que encabeza Aquiles Álvarez.

Roche, exgerente de la ATM en las administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri, aparece en el audiovisual en un pasillo del Palacio Municipal, mientras agentes de Control Metropolitano observan la escena.

Varias personas intentaron calmar la situación y retirar al exfuncionario hacia la avenida Simón Bolívar.

¿Habrá pronunciamiento oficial del Municipio de Guayaquil?

EXPRESO consultó al equipo de Comunicación del Municipio de Guayaquil para conocer si se publicará un comunicado institucional. Hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.

Debido a que agentes municipales aparecen en el video, también se consultó a SEGURA EP, empresa pública de seguridad. Su equipo de Comunicación informó que “no tenemos informativas” sobre el hecho.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.