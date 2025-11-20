Andrés Roche protagoniza escándalo público en el Municipio de Guayaquil: ¿Qué pasó?

Un video captó el momento del altercado entre Andrés Roche fuera del Palacio Municipal de Guayaquil

Un video de casi dos minutos mostró el incidente que tuvo como protagonista a Andrés Roche en el Palacio Municipal de Guayaquil, este jueves 20 de noviembre de 2025.

En el audiovisual se observa a Roche, exgerente de la ATM en las administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano; mientras lanza insultos hacia Jorge Viteri, actual director de Compras Públicas del Municipio que lidera Aquiles Álvarez.

En el video se observa que agentes de Control Metropolitano presenciaron el incidente. Varias personas se acercaron para intentar calmar la situación mientras otro hombre retiraba a Roche hacia el sector del malecón. “Andrés, tranquilo”, se escucha mientras va en los pasillos.

Este episodio ocurre en medio de tensiones políticas entre figuras vinculadas a administraciones anteriores y el actual Gobierno municipal.

Municipio de Guayaquil en torno al incidente: esto se sabe

EXPRESO consultó al equipo de Comunicación del Municipio de Guayaquil para conocer si se emitiría algún pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Hasta las 16:00 de este jueves no hubo respuesta.

#Guayaquil

Incidentes en los exteriores del Municipio de la ciudad, Andrés Roche fue a buscar al funcionario, Jorge Viteri, para invitarlo a pelear . pic.twitter.com/PiZWxhkXSA — Minuto & Medio (@MinMedio) November 20, 2025

Debido a que agentes municipales están visibles en el video, este Diario también solicitó información a SEGURA EP, la empresa pública de seguridad de Guayaquil. Desde esa entidad informaron que no contaban con reportes sobre el incidente y que “no tenemos informativas”, según respondió su equipo de Comunicación.

El hecho, al haberse producido en un espacio público y frente a servidores municipales, podría motivar una revisión interna de protocolos o un comunicado oficial en las próximas horas.

