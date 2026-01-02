Malestar en Quevedo por obra detenida del Parque Lineal de la parroquia Venus

Trabajos están paralizados a más de un año de su inicio y se denuncia que la inseguridad aumentó en esta zona

La paralización de la obra del Parque Lineal de la parroquia Venus, en la ciudad de Quevedo, ha generado un creciente malestar entre moradores y comerciantes del sector.

Ciudadanos denuncian abandono, inseguridad y el deterioro de un proyecto que fue anunciado como una “transformación histórica” para uno de los principales accesos a la ciudad.

El Parque Lineal, impulsado por el Municipio de Quevedo, bajo la administración del alcalde Alexis Matute, inició su primera fase en septiembre del 2024. Está ubicado en la avenida Quito, una de las rutas principales de ingreso a la ciudad.

El proyecto contempla juegos infantiles, canchas deportivas, áreas comerciales, ciclovía, piletas ornamentales y la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), con el objetivo de fomentar la recreación, la seguridad y el esparcimiento familiar.

Sin embargo, a casi un año del inicio de los trabajos, la obra permanece detenida y el panorama dista de la promesa inicial.

“Esto está peor que antes. Dejaron todo a medias, con una zona oscura y estructuras abandonadas. En la noche esto se vuelve peligroso”, expresó María Zambrano, moradora desde hace más de 20 años. Según ella, la falta de iluminación ha incrementado la sensación de inseguridad.

Obra paralizada también afecta al comercio

El descontento también alcanza a quienes dependen del comercio local. Luis Andrade, propietario de una tienda cercana, asegura que es necesario reactivar la obra. “Nos dijeron que el parque iba a atraer gente, pero ahora nadie quiere pasar por aquí. Parece una obra fantasma”, señaló.

Para los jóvenes del sector, la paralización representa una oportunidad perdida. Katherine Molina, estudiante universitaria, lamenta que este espacio no haya sido concluido. “La Venus necesita espacios para los jóvenes y ahora todo quedó en promesas”, afirmó.

Una opinión similar comparte Ernesto Vera, quien cuestiona la falta de información oficial. “No pedimos milagros; pedimos que nos digan la verdad. La obra está abandonada y no sabemos hasta cuándo”, sostuvo.

Ante los reclamos ciudadanos, el alcalde Matute se pronunció y explicó que la paralización del proyecto no responde a falta de voluntad política, sino a problemas presupuestarios.

“Lamentablemente, el Municipio no ha recibido las asignaciones correspondientes del Gobierno Central, lo que nos ha obligado a frenar varias obras, entre ellas el Parque Lineal de Venus”, manifestó.

Matute aseguró que el proyecto no ha sido cancelado y que la planificación contempla su culminación total en 2026, una vez que se normalicen los recursos.

“Nuestro compromiso con la parroquia Venus sigue firme. Este parque es una obra emblemática que mejorará la calidad de vida y la imagen de la ciudad”, enfatizó.

