Cartas de lectores | Ojalá

¿Se respetan los sagrados derechos del hombre y del ciudadano? Lo cierto es que, luego de graduarme mis derechos humanos fueron conculcados. Al cumplirse un aniversario más de la Declaración de los Derechos Humanos exhorto a un mundo moderno a que cesen las dictaduras de quienes creen ser dueños de naciones. Hubiera sido mejor que las Navidades se vivieran en libertad y no bajo regímenes donde solo es libre quien funge como representante de pueblos sometidos y dirigidos por la voluntad de quien no es producto de las mayorías, sino de un grupúsculo. Ojalá las Navidades hayan sido felices para las naciones latinoamericanas, donde la libertad es aún una aspiración mayor. Pienso que vivimos en un siglo nuevo, en el que deberían primar la democracia y los demócratas.

Ojalá exista un futuro diferente para quienes sufren sistemas dictatoriales que solo piensan en sus intereses individuales y no en los intereses nacionales.

Eduardo E. Jiménez