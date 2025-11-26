Mundial 2026: Así quedará el grupo de Ecuador según la inteligencia artificial

La Tricolor espera por sus rivales, pero la IA se anticipó a dar una proyección de cómo quedarían los grupos mundialistas

El mundo del fútbol ya vibra con la antesala del Mundial de 2026, el primero en la historia en ser coorganizado por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá. A celebrarse en junio y julio del próximo año, la FIFA se prepara para un magno evento en el sorteo oficial, donde se definirán los grupos de las 48 selecciones participantes.

Por primera vez, el torneo contará con esta cifra récord de equipos, de los cuales 42 ya han asegurado su boleto.

Para ofrecer una perspectiva de lo que podría deparar el sorteo, EXPRESO consultó a la inteligencia artificial de Google, Gemini. Esta proyección se basa en la distribución habitual de los bombos y el actual Ranking FIFA de los clasificados.

La selección de ecuador, dirigida por el estratega Sebastián Beccacece, se ha asegurado un puesto de privilegio en el Bombo 2.

Moisés Caicedo (i), Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d) son piezas claves de la Tricolor. ARCHIVO / EXPRESO

Este posicionamiento confirma que el equipo evitará enfrentarse en la fase de grupos a potencias de su mismo lote, como Croacia, Marruecos, Senegal o Japón, entre otros. Además, siguiendo las reglas de la FIFA, tampoco podrá compartir zona con selecciones de la misma Conmebol, como Colombia y Uruguay.

Una de las normativas fundamentales del sorteo establece que dos selecciones de una misma confederación no pueden integrar el mismo grupo, con la única excepción de la UEFA, a la que se le permite tener un máximo de dos representantes por zona.

Aún faltan selecciones por clasificar al Mundial 2026

Al momento de la ceremonia real del sorteo, es importante recordar que aún faltarán por definirse seis plazas finales: cuatro de ellas provendrán de la repesca de la UEFA (un playoff de 16 equipos), y las dos restantes saldrán del Repechaje Intercontinental.

Distribución de los grupos según la inteligencia artificial

GRUPO A

Estados Unidos

Suiza

Egipto

Jordania

GRUPO B

México

Colombia

Noruega

Cabo Verde

GRUPO C

Canadá

Japón

Paraguay

Ghana

GRUPO D

Argentina

Australia

Costa de Marfil

Haití

GRUPO E

Brasil

Austria

Túnez

Nueva Zelanda

GRUPO F

Inglaterra

Ecuador

Argelia

Repechaje Europa 2

GRUPO G

Francia

Uruguay

Panamá

Repechaje Europa 4

GRUPO H

Portugal

Corea del Sur

Sudáfrica

Curazao

GRUPO I

Países Bajos

Marruecos

Arabia Saudita

Repechaje Europa 3

GRUPO J

Alemania

Irán

Escocia

Repechaje Intercontinental 2

GRUPO K

Bélgica

Senegal

Uzbekistán

Repechaje Europa 1

GRUPO L

España

Croacia

Qatar

Repechaje Intercontinental 1

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El tan esperado sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 (hora de Ecuador) en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Este día se conocerá oficialmente con quiénes tendrá que disputar la Tricolor en la fase de grupos de un inédito Mundial de tres países.

