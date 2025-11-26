Expreso
  Deportes

Selección de Ecuador
Ecuador finalizó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Mundial 2026: Así quedará el grupo de Ecuador según la inteligencia artificial

La Tricolor espera por sus rivales, pero la IA se anticipó a dar una proyección de cómo quedarían los grupos mundialistas

  • Redacción Expreso

El mundo del fútbol ya vibra con la antesala del Mundial de 2026, el primero en la historia en ser coorganizado por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá. A celebrarse en junio y julio del próximo año, la FIFA se prepara para un magno evento en el sorteo oficial, donde se definirán los grupos de las 48 selecciones participantes.

Por primera vez, el torneo contará con esta cifra récord de equipos, de los cuales 42 ya han asegurado su boleto.

Para ofrecer una perspectiva de lo que podría deparar el sorteo, EXPRESO consultó a la inteligencia artificial de Google, Gemini. Esta proyección se basa en la distribución habitual de los bombos y el actual Ranking FIFA de los clasificados.

La selección de ecuador, dirigida por el estratega Sebastián Beccacece, se ha asegurado un puesto de privilegio en el Bombo 2.

Ecuador, Sebastián Beccacece, Mundial 2026, generación dorada, falta de efectividad, FEF
Moisés Caicedo (i), Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d) son piezas claves de la Tricolor.ARCHIVO / EXPRESO
Lucía Yépez, Juegos Bolivarianos 2025

Lucía Yépez lidera el pleno de oros de Ecuador en lucha femenina en Bolivarianos 2025

Leer más

Este posicionamiento confirma que el equipo evitará enfrentarse en la fase de grupos a potencias de su mismo lote, como Croacia, Marruecos, Senegal o Japón, entre otros. Además, siguiendo las reglas de la FIFA, tampoco podrá compartir zona con selecciones de la misma Conmebol, como Colombia y Uruguay.

Una de las normativas fundamentales del sorteo establece que dos selecciones de una misma confederación no pueden integrar el mismo grupo, con la única excepción de la UEFA, a la que se le permite tener un máximo de dos representantes por zona.

Aún faltan selecciones por clasificar al Mundial 2026

Al momento de la ceremonia real del sorteo, es importante recordar que aún faltarán por definirse seis plazas finales: cuatro de ellas provendrán de la repesca de la UEFA (un playoff de 16 equipos), y las dos restantes saldrán del Repechaje Intercontinental.

Distribución de los grupos según la inteligencia artificial

  1. GRUPO A

  • Estados Unidos
  • Suiza
  • Egipto
  • Jordania

  1. GRUPO B

  • México
  • Colombia
  • Noruega
  • Cabo Verde

  1. GRUPO C

  • Canadá
  • Japón
  • Paraguay
  • Ghana

  1. GRUPO D

  • Argentina
  • Australia
  • Costa de Marfil
  • Haití

  1. GRUPO E

  • Brasil
  • Austria
  • Túnez
  • Nueva Zelanda

  1. GRUPO F

  • Inglaterra
  • Ecuador
  • Argelia
  • Repechaje Europa 2

  1. GRUPO G

  • Francia
  • Uruguay
  • Panamá
  • Repechaje Europa 4

  1. GRUPO H

  • Portugal
  • Corea del Sur
  • Sudáfrica
  • Curazao

  1. GRUPO I

  • Países Bajos
  • Marruecos
  • Arabia Saudita
  • Repechaje Europa 3

  1. GRUPO J

  • Alemania
  • Irán
  • Escocia
  • Repechaje Intercontinental 2

  1. GRUPO K

  • Bélgica
  • Senegal
  • Uzbekistán
  • Repechaje Europa 1

  1. GRUPO L

  • España
  • Croacia
  • Qatar
  • Repechaje Intercontinental 1

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El tan esperado sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 (hora de Ecuador) en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Este día se conocerá oficialmente con quiénes tendrá que disputar la Tricolor en la fase de grupos de un inédito Mundial de tres países.

