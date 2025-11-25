Diego 'Demonio' García, exjugador de Emelec, fue condenado a prisión por abuso

El exfutbolista del Bombillo recibió la sentencia de un hecho denunciado por una jugadora de hockey de Argentina. Esto pasó

El futbolista uruguayo Diego García, con pasado en el club ecuatoriano Emelec, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey de la institución platense, Estudiantes de La Plata.

Lea también: ¿Qué pasa en El Nacional? Revelan 7 meses impagos y responsabilizan a la dirigencia

El Tribunal Criminal V de La Plata dictó la sentencia contra el jugador, que actualmente pertenece a Peñarol de Uruguay. Como medida inicial, el futbolista cumplirá arresto domiciliario en La Plata (Argentina), con tobillera electrónica, mientras la Cámara de Casación discute la apelación de la defensa del futbolista contra el fallo emitido. Los abogados de García buscarán, además, que recupere la libertad mientras la Cámara toma una decisión.

Al momento de la lectura del fallo, García se desmayó y fue llevado a un hospital para ser atendido, custodiado por efectivos policiales en su condición de detenido.

El abuso por el que fue condenado García, apodado el "Demonio", ocurrió el 24 de febrero de 2021. La víctima, identificada como Clara B., jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, fue junto con un grupo de amigas a una fiesta organizada por futbolistas de Primera del equipo Pincha en una casa en Abasto. Entre los presentes estaba el mediocampista uruguayo, quien había regresado a Estudiantes tras un préstamo en Talleres de Córdoba.

Según la denuncia, el ataque se produjo cuando la deportista se levantó para ir al baño. El futbolista la siguió, ingresó detrás de ella y la atacó sexualmente.

Clara B. realizó la denuncia de forma inmediata, lo que derivó en un juicio oral contra García por abuso sexual con acceso carnal. Durante el proceso, tanto la querella como la fiscalía habían solicitado penas de prisión efectiva. El abogado Marcelo Peña, que representa a la víctima, había solicitado una condena de diez años de cárcel.

En su defensa, García sostuvo que la relación fue consentida. Sin embargo, dos pruebas fueron cruciales para respaldar la versión de la denunciante:

Audios: Mensajes de voz enviados a dos amigos minutos después de sufrir el presunto abuso, pidiéndoles que la fueran a buscar inmediatamente.

Lesión Física: Una imagen de su pómulo inflamado, que avalaría que fue sometida violentamente y agredida ante su negativa a tener relaciones.

La víctima realizó un relato desgarrador de lo sucedido. En su alegato, el fiscal fue contundente sobre la mecánica del ataque: “La mecánica del ataque fue clara, empujón, golpe, inmovilización, violación”.

Sobre la actitud del futbolista durante el debate, la querella señaló que “estuvo inmutable, no se le movió un músculo y sólo parecía importarle volver a jugar al fútbol”.

¿Qué pasó luego de la denuncia al jugador Demonio García?

Cabe recordar que Estudiantes activó su protocolo de género tras conocerse la denuncia, apartó al jugador y lo transfirió. El Demonio pasó por Patronato, luego a Emelec de Ecuador y regresó a Uruguay para jugar en Liverpool y, finalmente, en Peñarol, club desde el que viajó para asistir al juicio.

¡𝗘𝗫 𝗘𝗠𝗘𝗟𝗘𝗖 𝗙𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢! ⛓️‍💥



👉 Diego “El Demonio” García fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión con detención inmediata.



👮‍♂️ Por ahora permanecerá con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. pic.twitter.com/snRW5kat6y — 𝕁𝕒𝕧𝕚𝕖𝕣 ℝ𝕦𝕚𝕫 (@Jrnochi) November 25, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!