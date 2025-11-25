¿Qué pasa en El Nacional? Revelan 7 meses impagos y responsabilizan a la dirigencia

El conjunto militar vive un profundo problema económico que los pone en riesgo en la LigaPro. Los futbolista tomaron medidas

El Nacional se encuentra en una permanente crisis económica en 2025.

La tensa situación económica en el Club Deportivo El Nacional ha escalado a un punto crítico. La plantilla de jugadores profesionales emitió un duro comunicado revelando que no han logrado conciliar con la dirigencia el pago de sus obligaciones salariales, una deuda que se ha extendido por un alarmante periodo de siete meses.

Lea también: Emelec en crisis: Esto revelaron tras caer ante Aucas ¿Se alejan de la Sudamericana?

Pese al profundo quiebre con la directiva, los futbolistas tomaron la difícil decisión de volver a los entrenamientos, aunque dejando claro que es un acto de profesionalismo y respeto por la divisa militar.

“Hemos decidido, de manera unánime, retomar los entrenamientos únicamente por respeto a la institución, a nuestra carrera y a nuestro futuro”, expresaron en el comunicado, subrayando la paradoja de tener que seguir rindiendo mientras su estabilidad está comprometida.

Djorkaeff Reasco es el goleador de El Nacional en la LigaPro 2025. CORTESIA

El documento no dejó espacio para la ambigüedad al señalar a los responsables de la crisis. La plantilla enfatizó que la totalidad de la responsabilidad recae "exclusivamente en la dirigencia del club" por el incumplimiento de sus compromisos laborales y contractuales.

Esta situación, según los afectados, no solo impacta su esfera económica, sino que ha comenzado a generar graves afectaciones en su estabilidad personal y familiar.

Deuda: Siete meses de salarios pendientes.

Responsable: Exclusivamente la dirigencia del club.

Consecuencia: Afectación a la estabilidad económica, personal y familiar de los jugadores.

Así le fue a Hincapié como titular en la victoria de Arsenal ante Tottenham (video) Leer más

La crisis institucional parece reflejarse en el rendimiento deportivo del equipo. El Nacional viene de sufrir una humillante derrota 5-0 ante Deportivo Cuenca en la reciente jornada de la LigaPro.

Actualmente, el Bi-Tricampeón se encuentra en una posición que, de mantenerse las turbulencias internas, podría verse comprometida en las próximas fechas del segundo hexagonal.

¿Podría descender El Nacional en la LigaPro 2025?



El club se encuentra en un momento donde la dirigencia, encabezada por el presidente Marco Pazos, debe actuar con urgencia para saldar las deudas y evitar que la crisis financiera termine por hundir las aspiraciones deportivas del equipo. Hoy no tiene riesgo de descender, sin embargo, a largo plazo podría significar repercusiones que lo acerquen a dicha situación.

Carta de los jugadores de @elnacionalec, donde recalcan que no han alcanzado un acuerdo con la dirigencia respecto al pago de las obligaciones salariales pendientes, que equivalen a siete meses de deuda con la plantilla profesional.



“Hemos decidido de manera unánime, retomar a… pic.twitter.com/ZWwkU2PGGx — Johanna Calderón (@johacalderon11) November 24, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!