Así le fue a Hincapié como titular en la victoria de Arsenal ante Tottenham (video)

El defensor ecuatoriano destacó en la goleada 4-1 de los gunners. Ahora se imponen como líderes de la Premier League

Piero Hincapié (detrás) destacó en la zaga central en la victoria de Arsenal contra Tottenham.

La supremacía del Arsenal en el norte de Londres quedó reafirmada este domingo 23 de noviembre con una contundente victoria de 4-1 sobre el Tottenham Hotspur, en un resultado que no solo lo afianza en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League, sino que también marca un hito personal para el defensor ecuatoriano, Piero Hincapié, quien celebró su primera titularidad liguera.

El Emirates Stadium fue testigo de una exhibición de poder ofensivo por parte del equipo dirigido por Mikel Arteta, que resolvió el encuentro con una ráfaga goleadora. La apertura del marcador llegó por intermedio de Leandro Trossard, que puso en ventaja a los locales. No obstante, la figura indiscutible de la jornada fue el mediocampista Eberechi Eze, que se convirtió en la pesadilla de la defensa de los Spurs.

Eze cerró la primera mitad con el segundo tanto y, apenas iniciada la etapa complementaria, el exjugador del Crystal Palace desató una verdadera tormenta. Completó su hat-trick con dos tantos más para sentenciar el derbi y dejar un irremontable 4-0 en el marcador.

Jugadores de Arsenal en la victoria 4-1 ante Tottenham en la Premier League. TOLGA AKMEN

Pese al dominio, el Tottenham logró un descuento de honor con un golazo espectacular de Richarlison, aunque solo sirvió para maquillar el abultado resultado.

Más allá de la fiesta ofensiva, la jornada fue particularmente especial para el fútbol ecuatoriano. Hincapié, de 22 años, vivió su bautismo como titular en la Premier. Desplegado como defensor central, el tricolor cumplió con una actuación más que aceptable.

Dada la superioridad total del Arsenal, la zaga tuvo escasa acción defensiva de gran exigencia. Sin embargo, Piero mostró una enorme solidez en la salida de balón con los pies, demostrando la confianza de Arteta en su capacidad para construir juego desde el fondo.

Firme y seguro, el tricolor demostró por qué es considerado una de las mayores figuras de su país, sumando minutos y confianza esenciales en el camino hacia la consolidación.

Arsenal, líder absoluto de la Premier League

Con este triunfo categórico, el Arsenal se consolida en lo más alto con 29 puntos, perfilándose con fuerza como el gran candidato al título de la liga. Detrás de los gunners está Chelsea (23), del también ecuatoriano Moisés Caicedo, que ganó 2-0 a Burnley el pasado sábado.

Resumen del partido de Arsenal y Tottenham

