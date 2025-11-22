Chelsea venció a Burnley en Premier League ¿Qué pasó con Moisés Caicedo? (Video)

Los blues ganaron 2-0 de visitante y se impulsan para jugar la Champions League ante FC Barcelona. Hubo ausencia ecuatoriana

Pedro Neto anotó en el triunfo de Chelsea ante Burnley en Premier League.

El Chelsea de Enzo Maresca cumplió con su tarea y se llevó una crucial victoria de 0-2 en su visita a Turf Moor frente al Burnley, en un encuentro correspondiente a la Premier League. El resultado no solo le permite mantenerse firme en la lucha por la cima, sino que lo posiciona, provisionalmente, como el nuevo escolta del líder, Arsenal.

Con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para no ceder terreno ante los Gunners, el estratega italiano tomó una decisión notable: dar descanso al ecuatoriano Moisés Caicedo. El mediocampista tricolor, que arrastraba una importante carga física tras la reciente doble fecha FIFA con su selección, fue preservado. En su lugar, Maresca apostó por la juventud del brasileño Andrey Santos, quien formó la dupla de contención junto al argentino Enzo Fernández.

El encuentro se decantó a favor de los visitantes gracias a una actuación estelar del portugués Pedro Neto. El extremo fue una pesadilla constante para la defensa del Burnley y se erigió como la figura del compromiso.

Enzo Fernández (i) y Pedro Neto, autoes del triunfo de Chelsea ante Burnley. CORTESIA

El 0-1 llegó al minuto 37, producto de una brillante acción individual y definición de Neto. Ya en la segunda mitad, el atacante volvió a ser determinante al asistir con precisión a Enzo Fernández, quien sentenció el 2-0 definitivo con una pulcra definición.

Con estos tres puntos, el Chelsea asciende a las 23 unidades, superando momentáneamente al Manchester City (22 puntos) y ubicándose a solo tres del líder, Arsenal (26 puntos).

La tabla, sin embargo, aún está sujeta a modificaciones, pues el propio Arsenal y el Manchester City –que además cuenta con un partido menos– deben completar sus respectivas jornadas. La victoria del Chelsea inyecta presión en la parte alta y confirma su candidatura para pelear por el campeonato.

Chelsea recibirá a FC Barcelona en Champions League: ¿Cuándo juegan?



La siguiente prueba para los blues será en Champions League. Los dirigidos por Maesca deberán recibir a FC Barcelona el próximo martes 25 de noviembre (15:00 de Ecuador) en Stamford Bridge. Para ese duelo, Caicedo irá de titular.

