  Deportes

arsenal piero hincapié
Piero Hincapié (c) ya cuenta con muchos más minutos jugados en el Arsenal, tanto en Premier League como en Champions.cortesia

Oportunidad para Piero Hincapié: Arteta confirma la lesión de Gabriel Magalhaes

El defensa brasileño sufrió una lesión que le puede abrir las puertas de la titularidad en el Arsenal a Piero Hincapié

Mikel Arteta, DT del Arsenal, confirmó la lesión de Gabriel Magalhaes después de la fecha FIFA que el defensor disputó con Brasil. El defensor se sufrió de una lesión en el partido de Brasil vs Senegal y podría estar fuera de las canchas varias semanas.

"Gabriel desafortunadamente ha sufrido una lesión y va a estar fuera durante unas semanas. Va a pasar de nuevo pruebas el miércoles para saber con exactitud cuanto tiempo tendrá que estar de baja" mencionó el técnico 'Gunner' en una rueda de prensa previa al partido contra el Tottenham Hotspur este domingo 23 de noviembre.

"Gabriel es nuestro líder en defensa y nunca es positivo una lesión. Los demás tienen que dar un paso al frente" culminó el mandamás español.

Así le ha ido al Arsenal de Piero Hincapié

Arsenal Premier league
El equipo de Mikel Arteta ha sido uno de los mejores, defensivamente hablando, de la Premier League y Champions League.Cortesía

El Arsenal sólo ha recibido cinco goles en la Premier League, con siete porterías a cero, y todavía no han recibido ni un solo gol en contra en los cuatro partidos de Champions League que han disputado los londinenses, siendo el único equipo imbatido de la competición.

El mencionado anteriormente, Gabriel Magalhaes, es uno de los referentes de la saga defensiva del Arsenal, por lo cual, el DT español al mando de los 'Gunners' tendrá que decidir entre Christian Mosquera y el ecuatoriano, Piero Hincapié, para cubrir ese hueco en el bloque bajo.

Mosquera, el español, es quien se perfila como un suplente natural de Magalhaes, pero la seguidilla de partidos del Arsenal podría obligar a Arteta a mover las fichas y ubicar a Piero Hincapié de titular en uno que otro partido de Champions League, Premier League o Copa.

No se conocerá quién ocupará el puesto de Gabriel Magalhaes hasta el domingo 23 de noviembre, cuando los 'Gunners' reciban a los 'Spurs' en el Emirates Stadium, a las 11:30 hora Ecuador.

