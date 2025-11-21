Expreso
Enzo Fernández y Moisés Caicedo del Chelsea que juega ante FC Barcelona.
Enzo Fernández y Moisés Caicedo del Chelsea que juega ante FC Barcelona.Cortesía

Dónde y cuando ver EN VIVO a Moisés Caicedo vs Lamine Yamal en la Champions League

Moisés Caicedo vs Barcelona: el duelo que vivirá Londres y emocionará a Ecuador

El martes 25 de noviembre desde las 15:00 se perfila como una fecha histórica para el fútbol ecuatoriano. Moisés Caicedo, figura del Chelsea y orgullo nacional, se medirá ante el Barcelona de Lamine Yamal en uno de los partidos más llamativos de la jornada de Champions League. 

El duelo se disputará en el mítico Stamford Bridge y será transmitido por ESPN y Disney Plus, lo que permitirá que millones de ecuatorianos sigan cada movimiento del mediocampista tricolor.

El Chelsea llega con un desempeño irregular: suma dos victorias, un empate y una derrota, con seis goles a favor y tres en contra en cuatro apariciones. El Barcelona, por su parte, ha mostrado contundencia ofensiva pero dudas en defensa. En tres encuentros registra dos triunfos, un empate y una caída, con siete tantos marcados y cinco recibidos.

Números de Chelsea vs. FC Barcelona en Champions League

El mundo está a la espera del partido

Kendry Páez y Michael Morales fútbol y UFC unidos.

Michael Morales y lo que realmente quería hacer con la selección de Ecuador

La tabla de posiciones agrega dramatismo. Los londinenses se ubican en el puesto 12 y los catalanes en el 11, ambos fuera de la zona de clasificación directa. Una derrota podría dejar a cualquiera de los dos al borde de la eliminación anticipada.

En Ecuador, la expectativa es enorme. Caicedo, considerado uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo, enfrentará a la nueva joya mundial, Lamine Yamal, en un duelo que promete intensidad y talento. Para los aficionados nacionales, ver al “Niño Moi” protagonizar una noche así representa un motivo de orgullo y esperanza.

Las cifras antes del partido

A este ambiente se suma la confesión de Enzo Fernández, mediocampista argentino campeón del mundo y compañero de Caicedo, quien reveló que tuvo un papel determinante en su llegada al Chelsea. “Fui el primero en llamarlo cuando supe del interés del club. Queríamos que viniera un jugador increíble como él”, afirmó. 

También destacó su humildad y su ética de trabajo, cualidades que han fortalecido la dupla en el mediocampo blue.

