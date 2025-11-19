Expreso
Kendry Páez y Michael Morales fútbol y UFC unidos.
Michael Morales y lo que realmente quería hacer con la selección de Ecuador

Michael Morales alentó a la Tri y acertó: “Iban a haber goles vagos” ante Nueva Zelanda

Michael Morales, el ecuatoriano que ya pisa el top 3 del peso wélter de la UFC, apareció en Nueva Jersey como un talismán de energía para la Tri. Llegó sin cámaras detrás, acompañado de su madre, con esa serenidad peligrosa del peleador que ya conoce la grandeza. Y aun así, se dio tiempo para apoyar a Ecuador desde la grada, anticipando sin titubeos que “iba a ver goles vagos ante Nueva Zelanda”. Dicho y hecho.

Morales no solo alentó: respaldó, vibró y compartió. Después del partido bajó al campo y estuvo varios minutos intercambiando ideas con Kendry Páez, Leonardo Campana y Moisés Caicedo. Conversaciones rápidas, intensas, de esas que solo se dan entre deportistas que entienden lo que significa cargar un país en los hombros.

Mchael Morales apoyando a la Tricolor

Con Morales llegaron los goles

La presencia del peleador trajo buena energía. Ecuador, que venía encadenando empates, por fin soltó el nudo y ganó. Entre bromas, Morales lanzó dos frases que ya quedaron para la anécdota: que iba a haber “goles vagos” y que si se armaba lío, “si hay puñete que me metan ahí rapidito”. Así, directo, sincero, como pelea.

Sobre su ascenso al ranking 3 del mundo, habló con la misma claridad con la que golpea:

“Ahora estamos cerca del título, me ha dicho que a los 27 años se podría dar y en el 2026 los cumplo, ahora solo hay que esperar para llevar el título a Ecuador”.

Leonardo Campana y Michael Morales al final del partido de Ecuador y Nueva Zelanda.
Morales estuvo ahí, firme, presente, no solo como figura internacional, sino como un hincha más que cree en la Tri. Un campeón que llegó a empujar el ánimo de todos y terminó dejando una frase que huele a profecía: Ecuador ganó… como él dijo que iba a pasar.

