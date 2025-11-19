Challenger de Guayaquil: tenistas ecuatorianos Andrade y Guillén ganaron en el debut

Los tenistas locales cumplieron con su éxito su primera presentación en el torneo de tenis guayaquileño

El ecuatoriano Álvaro Guillén venció en el debut a su coterráneo Emilio Camacho.

Los estelares jugadores del equipo Copa Davis de Ecuador, Andrés Andrade y Álvaro Guillén confirmaron su favoritismo y lograron vencer en su debut del XXI del Challenger Ciudad de Guayaquil Copa Banco Guayaquil auspiciado por el Municipio de Guayaquil, certamen que se disputa en el Guayaquil Tenis Club sede Anexo y cuyo campeón obtiene 75 puntos ATP.

“Las primeras rondas son difíciles, tal vez hay un poco más de nervios, pero creo que dentro de todo pude jugar un buen partido dejando de lado un poco las cosas externas y estoy contento por haber podido ganar y jugar un lindo partido”, indicó Álvaro que elogió a su rival, el juvenil ecuatoriano Emilio Camacho, a quien considera un jugador con gran proyección.

Así fue el desempeño de los protagonistas en cancha

Andrade cumplió con las expectativas y derrotó al rumano Sebastián Gima. Cortesía

Guillén (197 ATP) tuvo que jugar muy enfocado y demostró su muy buen nivel en este último tramo de la temporada, además gracias a su experiencia concretó en los puntos importantes para llevarse la victoria 6-2, 6-3, su rival en la segunda ronda será el argentino Hernán Casanova (356).

Por su parte Andrés Andrade (281) mostró que lo realizado el año pasado en este torneo, cuando llegó a los cuartos de final, se podría repetir o superar, pues consiguió un categórico triunfo 6-1, 6-2 sobre el rumano Sebastián Gima (561).

“Me sentí bien desde el principio, yo creo que entrando a la cancha era el favorito, pero bueno aquí en el Challenger, cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que obviamente tuve que estar listo desde el comienzo, de punto a punto y por suerte obviamente nunca paré de seguir y seguí hasta el final, creo que hice un buen trabajo de comienzo a final y estoy muy contento por eso”, dijo Andrade.

En la segunda ronda, el miércoles 19 de noviembre, medirá a las 19h15 aproximadamente, al español David Jorda Sanchís (416).

