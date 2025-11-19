Mundial 2026: selecciones clasificadas y cómo quedó Ecuador en el ranking FIFA

La FIFA confirmó 42 equipos rumbo al Mundial 2026. Mira el ranking actualizado y la posición de Ecuador.

El Mundial 2026 —que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos— ya tiene 42 selecciones clasificadas hasta este miércoles 19 de noviembre. Aunque la lista es amplia, el cuadro final no está completo: seis cupos siguen en disputa y se definirán en los repechajes internacionales del próximo año.

Cómo se reparten las plazas por continente

Europa lidera la lista con 12 selecciones clasificadas, seguida por África con 9 boletos y Asia con 8 cupos directos. Sudamérica ya completó sus 6 plazas, mientras que Concacaf aporta 3 selecciones, sumadas a los tres anfitriones que obtuvieron el pase automático. Oceanía, como es habitual, aporta una sola selección.

Clasificados por continente

Enner Valencia (d) durante un calentamiento de la selección ecuatoriana. cortesía

- Anfitriones

Canadá

Estados Unidos

México

- Asia (AFC)

Arabia Saudí

Australia

Catar

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania

Uzbekistán

- África (CAF)

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

- Sudamérica (Conmebol)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Europa (UEFA)

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Países Bajos

Alemania

España

Bélgica

Austria

Escocia

Suiza

- Oceanía (OFC)

Nueva Zelanda

Plazas disponibles rumbo al Mundial 2026

El nuevo formato amplió el número de participantes y dejó definido el siguiente reparto:

AFC: 8 plazas directas + 1 a repechaje

CAF: 9 plazas directas + 1 a repechaje

Concacaf: 6 directas + 2 a repechaje

Conmebol: 6 directas + 1 a repechaje

OFC: 1 directa + 1 a repechaje

UEFA: 16 plazas directas

Así se jugará el repechaje mundialista

El repechaje de la FIFA se disputará entre el 23 y 31 de marzo de 2026, en un minitorneo que entregará los dos últimos cupos al Mundial. Participarán seis selecciones: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

El formato será el siguiente:

Las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA jugarán semifinales directas.

Las dos mejores rankeadas avanzan automáticamente a las finales.

Los ganadores de esas finales obtendrán los dos boletos restantes.

Ecuador aseguró el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026

Los bombos para el sorteo del Mundial



Tabla 1: si los equipos del repechaje van al bombo 4.



Tabla 1: si los equipos del repechaje van al bombo 4.

Tabla 2: si los repechajes se acomodan por su posición en el Ranking FIFA. Aquí, Austria y Australia bajan al bombo 3; Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica bajan al 4.

