Mundial 2026: selecciones clasificadas y cómo quedó Ecuador en el ranking FIFA
La FIFA confirmó 42 equipos rumbo al Mundial 2026. Mira el ranking actualizado y la posición de Ecuador.
El Mundial 2026 —que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos— ya tiene 42 selecciones clasificadas hasta este miércoles 19 de noviembre. Aunque la lista es amplia, el cuadro final no está completo: seis cupos siguen en disputa y se definirán en los repechajes internacionales del próximo año.
Cómo se reparten las plazas por continente
Europa lidera la lista con 12 selecciones clasificadas, seguida por África con 9 boletos y Asia con 8 cupos directos. Sudamérica ya completó sus 6 plazas, mientras que Concacaf aporta 3 selecciones, sumadas a los tres anfitriones que obtuvieron el pase automático. Oceanía, como es habitual, aporta una sola selección.
Clasificados por continente
- Anfitriones
- Canadá
- Estados Unidos
- México
- Asia (AFC)
- Arabia Saudí
- Australia
- Catar
- Corea del Sur
- Irán
- Japón
- Jordania
- Uzbekistán
- África (CAF)
- Argelia
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Egipto
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
- Sudáfrica
- Túnez
- Sudamérica (Conmebol)
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
Europa (UEFA)
- Inglaterra
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Países Bajos
- Alemania
- España
- Bélgica
- Austria
- Escocia
- Suiza
- Oceanía (OFC)
- Nueva Zelanda
Plazas disponibles rumbo al Mundial 2026
El nuevo formato amplió el número de participantes y dejó definido el siguiente reparto:
- AFC: 8 plazas directas + 1 a repechaje
- CAF: 9 plazas directas + 1 a repechaje
- Concacaf: 6 directas + 2 a repechaje
- Conmebol: 6 directas + 1 a repechaje
- OFC: 1 directa + 1 a repechaje
- UEFA: 16 plazas directas
Así se jugará el repechaje mundialista
El repechaje de la FIFA se disputará entre el 23 y 31 de marzo de 2026, en un minitorneo que entregará los dos últimos cupos al Mundial. Participarán seis selecciones: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.
El formato será el siguiente:
- Las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA jugarán semifinales directas.
- Las dos mejores rankeadas avanzan automáticamente a las finales.
- Los ganadores de esas finales obtendrán los dos boletos restantes.
Ecuador aseguró el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026
