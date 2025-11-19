Expreso
  Deportes

Selección de Ecuador
Willian Pacho (d), defensa de la selección de Ecuador.AFP

Mundial 2026: selecciones clasificadas y cómo quedó Ecuador en el ranking FIFA

La FIFA confirmó 42 equipos rumbo al Mundial 2026. Mira el ranking actualizado y la posición de Ecuador.

  • Redacción Expreso

El Mundial 2026 —que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos— ya tiene 42 selecciones clasificadas hasta este miércoles 19 de noviembre. Aunque la lista es amplia, el cuadro final no está completo: seis cupos siguen en disputa y se definirán en los repechajes internacionales del próximo año.

Cómo se reparten las plazas por continente

Europa lidera la lista con 12 selecciones clasificadas, seguida por África con 9 boletos y Asia con 8 cupos directos. Sudamérica ya completó sus 6 plazas, mientras que Concacaf aporta 3 selecciones, sumadas a los tres anfitriones que obtuvieron el pase automático. Oceanía, como es habitual, aporta una sola selección.

Clasificados por continente

Ecuador, Enner Valencia
Enner Valencia (d) durante un calentamiento de la selección ecuatoriana.cortesía

- Anfitriones

  • Canadá
  • Estados Unidos
  • México

- Asia (AFC)

  • Arabia Saudí
  • Australia
  • Catar
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania
  • Uzbekistán

- África (CAF)

  • Argelia
  • Cabo Verde
  • Costa de Marfil
  • Egipto
  • Ghana
  • Marruecos
  • Senegal
  • Sudáfrica
  • Túnez

- Sudamérica (Conmebol)

  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
Europa (UEFA)

  • Inglaterra
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Alemania
  • España
  • Bélgica
  • Austria
  • Escocia
  • Suiza

- Oceanía (OFC)

  • Nueva Zelanda

Plazas disponibles rumbo al Mundial 2026

El nuevo formato amplió el número de participantes y dejó definido el siguiente reparto:

  • AFC: 8 plazas directas + 1 a repechaje
  • CAF: 9 plazas directas + 1 a repechaje
  • Concacaf: 6 directas + 2 a repechaje
  • Conmebol: 6 directas + 1 a repechaje
  • OFC: 1 directa + 1 a repechaje
  • UEFA: 16 plazas directas

Así se jugará el repechaje mundialista

El repechaje de la FIFA se disputará entre el 23 y 31 de marzo de 2026, en un minitorneo que entregará los dos últimos cupos al Mundial. Participarán seis selecciones: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

El formato será el siguiente:

  • Las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA jugarán semifinales directas.
  • Las dos mejores rankeadas avanzan automáticamente a las finales.
  • Los ganadores de esas finales obtendrán los dos boletos restantes.

Ecuador aseguró el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026

