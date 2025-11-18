Emelec y las polémicas en Copa Ecuador: El gran error que lo perjudicó ante Liga

El árbitro Lenín Quiñónez fue blanco de las críticas por dos acciones polémicas. En una de esas tenía razón el Bombillo

Emelec y Liga de Quito se enfrentaron en un partido que, más allá de los tres goles, estuvo lleno de emociones y quedó marcado por dos polémicas decisiones del árbitro Lenín Quiñónez. En el primer duelo por semifinales de Copa Ecuador, en el estadio George Capwell, los albos se quedaron con la ventaja (2-1).

El exarquero azul Daniel Viteri, que también pasó por el cuadro universitario, valoró el “buen primer tiempo” de Emelec y lo definió como “muy ordenado defensivamente, con la virtud de recuperar y poner muchos jugadores en ataque rápidamente”. No obstante, considera que “será difícil revertir el resultado” en el compromiso de vuelta.

Por otro lado, el exréferi Alfredo Intriago, en conversación con EXPRESO, analizó las controversiales decisiones de Quiñónez. Aclaró dudas respecto a la expulsión de Alfonso Barco, del Bombillo, y la mano de Darío Mina que no terminó en penal a favor de los locales.

Emelec, un plantel que se vio mermado ante Liga de Quito



Viteri cree que tras la lesión de José Francisco Cevallos (al minuto 48), el cuadro eléctrico “perdió calidad en la mitad y el pase hacia delante”. Además, aseguró que “fue otro partido” tras la expulsión de Barco (52’), lo que mermó más al equipo.

“Liga aprovechó al jugador de más y obligó a defender muy atrás a Emelec. A la larga, la amplia plantilla de mucha calidad impuso la diferencia en cancha”, opinó el exguardameta.

El árbitro central Lenín Quiñónez (c) estuvo inmerso en la polémica en Emelec vs. Liga de Quito. GERARDO MENOSCAL

El también exseleccionado de Ecuador insistió en que el plantel dirigido por Guillermo Duró llegará mermado al cotejo de revancha con la baja de Cevallos y ausencia de Barco, evidenciando un problema de niveles en sus reemplazantes como titulares. “Le va costar de nuevo por la corta plantilla que tiene”, analizó.

"No era para penal" la mano de Darío Mina en Emelec vs. Liga de Quito



Respecto a las dos acciones polémicas que trascendieron en el partido, Intriago afirmó que “el protocolo es claro sobre las causales para llamar a la revisión”, razón por la que “el juez se complicó” y “hubo mal discernimiento” al sacar la segunda tarjeta amarilla a Barco, que desembocó en la roja.

“Cuando te llaman es para una posible expulsión, no para que saques una segunda amarilla; desde ahí está mal manejado todo”, analizó el exárbitro FIFA, quien aseveró que “la jugada da para una expulsión directa” debido a que “es una acción violenta”.

Liga de Quito tomó ventaja ante Emelec por el objetivo de llegar a la final de Copa Ecuador 2026. GERARDO MENOSCAL

“El balón no está en disputa entre ellos y lo llaman del VAR porque la acción se da a las espaldas de él (Quiñónez). Lo golpea con el antebrazo entre la garganta y el rostro (a Lisandro Alzugaray). Es una jugada para echarlo. El árbitro se complica porque si le pone la roja no pasa nada”, explicó.

Intriago, de igual manera, descartó que haya sido oportuno pitar la pena máxima a favor del conjunto azul tras la mano de Darío Mina al minuto 94+8. “Para mí, primero pega entre el pecho y el hombro. Por la misma gesticulación de saltar para bajar de pecho (la pelota) termina golpeando en la mano. Eso es normal, no debe ser penal”, manifestó.

El Bombillo se ‘apagó’ en el primer duelo contra los albos en la semifinal de Copa Ecuador, a pesar de haberse adelantado en el marcador gracias al mismo Barco (5’). Sin embargo, los capitalinos reaccionaron con goles de Michael Estrada (83’) y Jeison Medina (90’+7).

¿Cuándo se jugará la vuelta de semifinal entre Emelec y Liga de Quito?



El cotejo de vuelta de la semifinal copera se jugará el próximo miércoles 3 de diciembre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a partir de las 19:00 (hora de Ecuador). De aquí saldrá el rival de Universidad Católica o Cuenca Juniors, que están en la otra llave del torneo.

