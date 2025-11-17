Mundial 2026: Selecciones sorpresas y clasificadas por primera vez ¿Cuántos faltan?

El combinado de Cabo Verde lleva la bandera de naciones debutantes en la cita mundialista. Conoce cuáles más están dentro

La selección de Paraguay volverá a jugar en un Mundial luego de 16 años.

El telón de las clasificatorias para el Mundial 2026 se van cerrando entre hechos sin precedentes. Con 34 boletos ya sellados de los 48 disponibles, se percibe un escenario que reescribe el mapa de favoritos y revelaciones en un inédito formato.

La expansión participantes (antes de 32) se ha traducido en un bautismo para tres naciones que, contra todo pronóstico, han logrado meterse por primera vez al certamen.

Tres selecciones tendrán su primera experiencia en la Copa del Mundo 2026

La mayor sorpresa lleva el nombre de Cabo Verde. Esta pequeña nación insular no solo se clasificó, sino que lo hizo liderando su grupo, dejando en el camino a la históricamente fuerte, Nigeria, la que se ausentará en el Mundial.

El continente asiático también ha celebrado doblemente la irrupción de dos debutantes. Tanto Jordania, que logró su pase al vencer a Omán en un pulso memorable, como Uzbekistán, que se quedó con el segundo puesto de su grupo, son la prueba de que el nivel competitivo en la Confederación Asiática (AFC) se ha elevado notablemente.

Mundial 2026, la posibilidad del regreso de selecciones

Junto a los debutantes absolutos, otros país con un historial menos laureado, o aquellas que superaron dolorosos fracasos recientes, concretaron su pase.

Paraguay puso fin a una sequía de tres ediciones mundialistas. Su clasificación, celebrada con un feriado nacional, marca el regreso de un equipo aguerrido que, en una Confederación Sudamericana (Conmebol) siempre compleja, supo asegurar su plaza entre los 6 directos.

A pesar de haber sido sede en 2010, Sudáfrica se había mantenido alejada de la élite. Su regreso es un espaldarazo para el fútbol africano, región que también tendrá la representación de Argelia, la que volvió tras quedarse fuera del Mundial anterior.

Cabo Verde terminó primera en las eliminatorias de África, un hecho histórico. CORTESIA

Por su parte, Túnez se confirmó como integrante africano más reciente, asegurando la que será apenas su séptima participación.

Irán firmó su sexta intervención en el evento de selecciones, mientras que Nueva Zelanda, tras ganar las eliminatorias de Oceanía, sigue demostrando su hegemonía en este continente.

Italia no estuvo en Rusia 2018, Qatar 2022 y peligra la edición 2026

La otra cara de la moneda es el drama que se presenta sobre selecciones con un rico pasado mundialista como Italia, la que vive una ‘pesadilla’. El gran fantasma de la posible no clasificación persigue a la tetracampeona del mundo.

Tras quedar fuera de Qatar 2022, la Azzurra se encuentra de nuevo en la ronda de playoffs europeos, de donde saldrán los últimos cuatro boletos de Europa (UEFA).

Por ahora restan 10 participantes de UEFA y también los 3 boletos pendiente de la Concacaf. A ellos se les sumará los que ingresen (2) por la repesca intercontinental.

El repechaje, que se disputará en marzo de 2026, enfrentará a Bolivia (Conmebol), Congo (CAF), Nueva Caledonia (OFC) y tres países más que aún están por definir (2 de Concacaf y 1 de AFC).

