Valencia fuera: La razón por la que Enner Valencia no estará contra Nueva Zelanda

'Superman' quedará desafectado de la Tri para incorporarse a su equipo en México

Enner Valencia es la referencia en ataque de su equipo, el Pachuca de México.

Enner Valencia no estará presente en la nomina ecuatoriana que enfrentará a Nueva Zelanda en New Jersey el martes 18 de noviembre. El delantero ecuatoriano ha sido estelar en la fase ofensiva de la Tricolor durante el proceso de Sebastián Beccacece, pero esta vez, una urgencia deportiva con su club lo hizo pedir permiso para poder incorporarse a el y viajar a México lo antes posible.

RELACIONADAS Carlos Tenorio pide urgente cambio de DT en Ecuador y cuestiona a Beccacece

Se descarta cualquier tipo de lesión o discordancia con el cuerpo técnico, ya que según el programa 'Los Comentaristas' en Radio Diblu, Valencia le pidió personalmente a Beccacece que le de permiso para poder reunirse con el Pachuca, y que así el argentino pueda probar mucho más en ataque con Leonardo Campana, Kevin Rodríguez y Jeremy Arévalo.

Te puede interesar: Dónde ver HOY EN VIVO Emelec vs Liga de Quito por Copa Ecuador: hora e hinchada

En los últimos 8 partidos de la selección, los ecuatorianos han marcado 3 goles, valencia anotó 2 de esos 3, además, el 'Chivo' ha jugado 13 partidos con Beccacece al frente de la Tri, en los cuales el delantero ha marcado 6 goles y otorgado 2 asistencias.

Una oportunidad para brillar en la delantera

Jeremy Arévalo podría ser la sorpresa en la titularidad ofensiva de la Tri ante Nueva Zelanda. cortesía

Valencia se ausentará porque su club lo necesita para afrontar los Play-in de la Liga MX ante Pumas de Pedro Vite (que por el momento se mantiene en la nomina de Ecuador) el próximo jueves 20 de noviembre. Enner ha marcado 3 goles en 9 partidos con el Pachuca, por lo cual, su trayectoria y actualidad lo vuelven importante en los 'Tuzos', pero, ¿Quién queda en la selección?.

Michael Morales: Cuándo volverá a pelear y posibles contrincantes en UFC Leer más

A excepción de Enner Valencia (quien más allá de ser el máximo goleador histórico de la selección, es cuestionado) Ecuador no cuenta con un delantero de recambio fijo en la banca de suplentes. Entre los presentes en la convocatoria, Kevin Rodríguez es quien, en primera instancia, ha tenido mucho mejor desempeño que el que le sigue, Leonardo Campana.

Aún así, Jeremy Arévalo se mantiene como opción por su gran actualidad en España, pese a no tener más de 5 minutos en la selección mayor de Ecuador.

¿Dónde ver Ecuador vs Nueva Zelanda?

Ecuador se enfrentará a Nueva Zelanda el martes 18 de noviembre del 2025 en New Jersey, a las 8:30 hora Ecuador. El partido será transmitido por la señal de El Canal del Fútbol y para los usuarios de Zapping Premium, en Zapping Sports.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!