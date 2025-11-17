Expreso
Emelec
Emelec y Liga de Quito se enfrentarán en la semifinal de la Copa Ecuador 2025.GUSTAVO GUAMAN

Dónde ver HOY EN VIVO Emelec vs Liga de Quito por Copa Ecuador: hora e hinchada

Emelec vuelve a sentir ese cosquilleo que solo provoca la Copa Libertadores. El hincha, que ha sufrido más de la cuenta en este 2025 irregular, ahora camina con ilusión; son apenas tres partidos los que separan al Bombillo de volver a la élite continental. 

Y la primera prueba no podría tener más historia: Liga de Quito, un rival que conoce de memoria las noches coperas y que nunca llega tímido a estos escenarios.

El Capwell, con el regreso su gente otra vez cantando a pulmón lleno, será el termómetro emocional de un duelo que promete tensión y velocidad. 

NÚMEROS DE EMELEC VS LIGA DE QUITO

LUNES 17 SEPTIEMBRE DESDE LAS 19:00

Guillermo Duró sabe que este es el punto de quiebre de la temporada. Su equipo no brilló en el cuadrangular por el cupo a Sudamericana, pero la Copa Ecuador les ofrece una vía de escape, una ruta alterna para que el año no termine en silencio. La obligación pesa, pero también la oportunidad.

A las 19:00 de este lunes 17 de noviembre, Emelec recibirá a Liga en un choque que encenderá la ciudad. DirectTV y DGO llevarán la señal a todo el país, mientras expreso.ec seguirá el minuto a minuto de un partido que puede marcar el destino azul. La misión es clara: ganar en casa, presionar arriba, lastimar por las bandas y llegar a Quito con algo más que esperanza.

Jaime Ayoví
Emelec en semifinales de Copa Ecuador. API

Liga llega con la confianza del que ya salió vivo de un examen complicado. Su clasificación en el Rodrigo Paz ante Deportivo Cuenca reafirmó su jerarquía. Tiago Nunes lo dijo sin rodeos: “Queremos ser campeones de la Copa Ecuador”. Y cuando Liga se propone un objetivo en estas instancias, suele incomodar a cualquiera.

El duelo de vuelta será el 3 de diciembre en el estadio Rodrigo Paz, un lugar donde solo los equipos fuertes sobreviven. En la otra llave, Universidad Católica y Cuenca Juniors buscarán el segundo boleto a la final.

La Copa Ecuador entra en su fase más caliente. Y Emelec, herido pero aún orgulloso, sabe que es ahora o nunca.

