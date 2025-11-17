Michael Morales: Cuándo volverá a pelear y posibles contrincantes en UFC

El ecuatoriano vive su mejor momento en UFC, aunque Islam Makhachev apunta a otra súper pelea antes de defender su cetro

Michael Morales pidió una oportunidad para pelear por el título en categoría wélter.

Michael Morales vive el mejor momento de su carrera en la UFC. El ecuatoriano de 26 años dejó una huella imborrable en el UFC 322, celebrado el sábado 15 de noviembre de 2025 en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, al noquear en el primer asalto al estadounidense Sean Brady.

Del puesto 8 al top 3: el ascenso que sacudió el ranking wélter

Con esa contundente victoria, Morales no solo ratificó su poder de nocaut, sino que también dio un salto gigantesco en el ranking wélter: de la octava posición ascendería hasta el tercer lugar, posicionándose como uno de los contendientes más peligrosos y emocionantes de la división.

(Te invito a leer: Cómo ver EN VIVO y cuándo juega Ecuador vs Nueva Zelanda: Detalles del amistoso)

Sin embargo, y pese a su pedido directo a Dana White: "Dana, Dana, el cinturón, necesito el cinturón", el ecuatoriano todavía no tendría asegurada su primera oportunidad titular. La razón está en lo que ocurrió más tarde esa misma noche en la estelar del evento.

Michael Morales venció a Sean Brady en el UFC 322. cortesía

La victoria de Makhachev y el giro inesperado en la división

En el duelo por el campeonato wélter, Islam Makhachev, excampeón ligero, derrotó a Jack Della Maddalena y se convirtió en el nuevo monarca de las 170 libras. Su victoria lo llevó inmediatamente al primer lugar del ranking y cambió el panorama de la categoría.

Pronóstico de la IA para Emelec vs Liga de Quito en semifinal de Copa Ecuador 2025 Leer más

Pero, lejos de planear su primera defensa como campeón wélter, Makhachev pidió pelear en la histórica cartelera que se realizará en la Casa Blanca el 14 de junio de 2026.

Y su rival no sería un wélter: todo apunta a que enfrentará al campeón ligero, Ilia Topuria, en lo que sería una súper pelea.

Carlos Prate: el rival que se perfila para el regreso de Morales

Esto deja a Michael Morales sin la opción inmediata del título, pero con un escenario igualmente atractivo: su siguiente combate estaría encaminado a realizarse contra Carlos Prate, quien también brilló en el UFC 322 al imponerse a Leon Edwards.

El duelo Morales vs Prate tendría enorme sentido deportivo, pues ambos llegan de victorias de alto impacto, están bien posicionados en el ranking y necesitan un triunfo más para acercarse definitivamente a la disputa del campeonato.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!