Corte de agua potable afecta a varios sectores del norte de Quito

Varios sectores registran interrupciones en el servicio de agua potable debido al descenso en el nivel del tanque

El bajo nivel del tanque Llano Chico Medio provocó el corte temporal de agua potable en varios sectores de la parroquia Llano Chico, en Quito.

El suministro de agua potable registra interrupciones este lunes en varios sectores de la parroquia Llano Chico, al nororiente de Quito, debido al bajo nivel del tanque Llano Chico Medio, infraestructura que abastece a esta zona del Distrito Metropolitano.

Según informó la Empresa de Agua a través de un comunicado oficial, el descenso en el nivel del reservorio obligó a suspender temporalmente el servicio de agua potable en distintos puntos de la parroquia, mientras se ejecutan trabajos para lograr su pronta recuperación.

Los sectores afectados por el corte del servicio son: Parque de Gualo, Dolorosa, Esquina del Movimiento, el GAD Parroquial, el Retén Policial y las calles 17 de Septiembre, García Moreno y 24 de Mayo. La afectación se presenta de manera puntual en estas zonas, donde los moradores han reportado la falta de agua durante el día.

Las autoridades municipales indicaron que el servicio se restablecerá de forma paulatina durante la noche de este lunes, conforme se recupere el nivel del tanque y se normalice la distribución en la red de abastecimiento.

Mientras se supera la contingencia, el Municipio de Quito dispuso el abastecimiento de agua potable mediante tanqueros, con el objetivo de garantizar el acceso al líquido vital a los habitantes de los sectores afectados. Esta medida busca mitigar el impacto del corte, especialmente en viviendas, instituciones y espacios públicos.

Desde la administración municipal se recomendó a la ciudadanía hacer un uso responsable del agua disponible y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan los trabajos técnicos para restablecer el servicio con normalidad.

