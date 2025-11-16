Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Emelec
Emelec y Liga de Quito se enfrentarán en la semifinal de la Copa Ecuador 2025.GUSTAVO GUAMAN

Pronóstico de la IA para Emelec vs Liga de Quito en semifinal de Copa Ecuador 2025

La Inteligencia Artificial analiza el Emelec vs Liga de Quito y anticipa un partido parejo en la semifinal de la Copa Ecuador

El duelo entre Emelec y Liga de Quito, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Ecuador 2025, despierta enorme expectativa y la Inteligencia Artificial ha elaborado un primer pronóstico que apunta a un enfrentamiento parejo.  

(Te invito a leer: El equipo 22 de Julio 'mendiga ayuda' para sobrevivir en la Serie B)

El compromiso se disputará este lunes 17 de octubre de 2025, desde las 19:00 (hora local), en el estadio George Capwell, ubicado en Guayaquil, escenario donde el Bombillo buscará dar el primer golpe en la serie.

Las bajas que afectan a Emelec para el duelo de semifinal

Para este encuentro, Emelec llega con una mezcla de motivación y preocupación. El técnico Guillermo Duró no podrá contar con el defensa central Luis Fernando León, pieza clave en la zona baja azul, quien quedó fuera por lesión.  

Emelec
El partido de ida de la semifinal, entre Emelec y Liga de Quito, se jugará en el Capwell.MIGUEL CANALES

Su ausencia obliga a una variante poco habitual: el ingreso del volante Alfonso Barco como zaguero, lo que podría restar solidez a la última línea.  

Apuestas ilegales deporte, escándalo MLB, Emmanuel Clase, Luis Ortiz, Guardianes de Cleveland, apuestas manipuladas MLB, escándalo NBA, Terry Rozier, Chauncey Billups

Escándalos de apuestas, de la NBA a la MLB

Leer más

Liga de Quito también sufre la ausencia de Ricardo Adé

Sin embargo, Duró sí podrá utilizar al joven defensor Diogo Bagüí, una buena noticia que contribuye a equilibrar la estructura defensiva.

En la otra vereda, Liga de Quito, dirigida por Thiago Nunes, tampoco llega completa. El club albo no contará con el experimentado zaguero Ricardo Adé, convocado por la selección de Haití para disputar la clasificación al Mundial 2026.  

Pronóstico de la IA: un encuentro parejo y sin favorito claro

La Inteligencia Artificial revela que Emelec tiene una opción real de ganar, principalmente por la localía, un factor que históricamente pesa en el Capwell.  

El peso de la localía y el historial reciente en el Capwell

En los últimos tres enfrentamientos en Guayaquil, el Bombillo sumó una victoria, un empate y una derrota ante Liga de Quito: números que no muestran dominio, pero sí competitividad.

No obstante, el pronóstico no coloca a Emelec como claro favorito. La baja de León podría equilibrar nuevamente el duelo, y Liga de Quito, pese a no contar con Adé, sigue siendo un equipo sólido en instancias decisivas.

La lectura global de la IA es contundente: el partido se perfila muy parejo. Emelec podría tener una ligera ventaja, pero el empate también aparece como un resultado muy probable.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Consulta Popular 2025: Luisa González votó en Chone y pidió defender derechos

  2. Dos generaciones, adultos mayores y bebés, se reúnen por la consulta popular

  3. Más de 410 mil lojanos votan en una jornada masiva y sin novedades

  4. Pronóstico de la IA para Emelec vs Liga de Quito en semifinal de Copa Ecuador 2025

  5. Niños y adultos pugnan por conseguir un elector para plastificar

LO MÁS VISTO

  1. Hora y cómo ver EN VIVO Michael Morales vs. Sean Brady | UFC 322

  2. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  3. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

  4. Michael Morales vs Sean Brady: horario y dónde ver la pelea en vivo del UFC 322

  5. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

Te recomendamos