Cómo ver EN VIVO y cuándo juega Ecuador vs Nueva Zelanda: Detalles del amistoso

Ecuador enfrenta a Nueva Zelanda en un amistoso de la fecha FIFA 2025 rumbo al Mundial 2026. Conoce horario, TV y detalles

Ecuador enfrentará a Nueva Zelanda en un amistoso de la fecha FIFA de noviembre 2025, un duelo que reúne a dos selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 y que buscan afinar detalles en su preparación final.

El encuentro se disputará este martes 18 de noviembre de 2025, desde las 20:30 (hora local), en el estadio Red Bull Arena de New Jersey.

La Tri busca su primera victoria en la era Beccacece

La Tricolor, dirigida por el técnico Sebastián Beccacece, llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en la serie de amistosos rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ecuador empató 0-0 con Canadá en el pasado amistoso. Tomada de @LaTri

La Tri ha mostrado orden defensivo, pero le ha faltado contundencia en el ataque, como se reflejó en sus recientes empates: 1-1 ante Estados Unidos, 1-1 frente a México y el reciente 0-0 contra Canadá.

La sensible baja de Enner Valencia para Ecuador

Para este duelo, Ecuador tendrá una baja sensible: Enner Valencia, goleador histórico de la Tri, quedó desafectado de la convocatoria para reincorporarse a Pachuca y disputar los próximos partidos de la Liga MX.

Pese a ello, Beccacece contará con una base sólida formada por Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.

Así llega Nueva Zelanda: resultados y figuras destacadas

Del otro lado estará Nueva Zelanda, selección que también atraviesa un proceso de ajustes competitivos. Los All Whites llegan tras tres amistosos exigentes: derrota 1-0 ante Polonia, empate 1-1 frente a Noruega y caída 2-1 contra Colombia.

Aun así, el equipo oceánico conserva su característico orden táctico y su capacidad para competir ante rivales de jerarquía. Sus principales figuras para este juego serán Kosta Barbarouses, Sarpreet Singh y Elijah Just.

Dónde ver EN VIVO el partido Ecuador vs Nueva Zelanda

El Ecuador vs Nueva Zelanda por la fecha FIFA de noviembre 2025 promete ser un duelo intenso, con dos selecciones que buscan pulir detalles en su camino al Mundial 2026 y sumar confianza en su rendimiento colectivo.

Los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, disponibles tanto en televisión pagada como en sus plataformas digitales.

