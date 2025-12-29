Ecuador postula a abogados para la Corte Permanente de Arbitraje; hay críticas

Ellos postulan para el periodo 2025-2031. Juristas cuestionan sus nominaciones por carecer de experiencia en arbitraje

Fernando Yávar, José de la Gasca, Sandra Cordero y Diana Salazar son los nombres que Ecuador postuló a la Corte Permanente de Arbitraje.

Ecuador ha postulado a cuatro abogados para que sean miembros de la Corte Permanente de Arbitraje, una organización intergubernamental que facilita la resolución de disputas internacionales entre Estados, entidades estatales y partes privadas, la cual tiene sede en La Haya. Las postulaciones datan de noviembre de 2025 y son para el periodo 2025-2031.

Los candidatos nominados por el país son: Diana Salazar, actual embajadora de Ecuador en Argentina y exfiscal general del Estado; Fernando Yavar, abogado del grupo Noboa y estuvo encargado de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 6 de Guayaquil, cargo del que fue destituido por el Consejo de la Judicatura, en 2020, por negligencia.

También está José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa y Sandra Cordero, catedrática universitaria y jueza de la Corte Provincial del Azuay.

¿Por qué son cuestionadas las nominaciones?

Para Édgar Neira, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, en la lista “no hay ningún nombre vinculado al arbitraje”.

A criterio de la abogada María Dolores Miño, “son designaciones que podrían responder a premios por lealtad al gobierno y no por méritos”.

Con ella concuerda Francisco López, abogado y docente de la Universidad de las Américas; “son postulaciones hechas al dedo con mirada política porque ninguno de los cuatro personajes tiene, que se sepa, experiencia en materia de arbitraje nacional y peor arbitraje internacional”.

Miño observa que Salazar no sabe nada de arbitraje “por lo que asumir esa designación es intelectualmente deshonesto”. Con Yávar y de la Gasca, expresa la jurista, igualmente habría que preguntarse qué tanta experiencia tienen en arbitraje internacional, como para asumir ese rol. “Parece que en este país las designaciones son pagos por favores más que con base a méritos”.

¿Afectan al país estas nominaciones?

Por su parte el abogado Rafael Oyarte comenta que él que ellos vayan a ser miembros de la Corte Permanente de Arbitraje no significa que ellos van a resolver los asuntos de arbitraje de Ecuador. Tampoco que vayan a tener que trasladarse hasta La Haya.

Asimismo, indica que con respecto a las experiencias de los miembros para que conformen un tribunal, es algo que evaluarán las naciones y las partes en el momento que elijan a los árbitros que resolverán las causas. Por lo que “si ven que no tiene mayor experiencia, no será seleccionado”.

Lo que debe primar en estos organismos es la imparcialidad, subraya Miño. Es por eso por lo que “en Yávar, Salazar y de la Gasca, la imparcialidad desde la designación está en entredicho”. Así como su idoneidad, experiencia y educación para el cargo, agrega la jurista.

Al final, manifiesta López, lo que afectará es que “la institución no confiará en los candidatos enviados por un país, porque sabrá que no son personas técnicas, sino más bien que son personas políticas”. La reputación es lo que quedaría un poco empañada, sentencia el jurista.

