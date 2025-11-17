Noruega, de la mano de Haaland, consigue histórica clasificación al Mundial 2026

La selección noruega cerró el domingo 16 de noviembre, con su victoria ante Italia (1-4) en la última jornada de clasificación, doblete de Haaland incluido, su plaza para el próximo Mundial 2026, la que será su cuarta presencia mundialista en su historia y la primera en los últimos 28 años.

La última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling Haaland no había nacido. Fue en Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final.

Antes, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que cayó en fase de grupos; y en Francia 1938, donde cayó en los octavos de final.

Su fase de clasificación fue impoluta. Haaland selló el pasaporte de su invicta selección con dos goles en dos minutos, entre el 78 y el 80, cuando parecía totalmente opacado.

El primer logro de la generación 'dorada' de Noruega

Noruega sorprendió y se clasificó directamente a un Mundial goleando a Italia de visita (1-4). EFE

Su acierto en fase ofensiva en jornadas anteriores, de cualquier manera, hubiera marcado la diferencia. Los goles de Haaland y de Alexander Sorloth daban ventaja e incluso en caso de derrota hubieran accedido por la abultada diferencia de tantos, que finalmente fue de +31 para los noruegos por +10 de los italianos.

Será, por tanto, el primer gran torneo que disputen Haaland, Sorloth, Odegaard, lesionado por el momento de la rodilla, y compañía.

Antes, la selección Noruega intentó sin éxito clasificar para la Euro 2020, donde se quedó en las semifinales del 'play-off' ante Serbia; para el Mundial de Qatar 2022, pues quedó tercera en su grupo de clasificación, afectada por una lesión de su estrella Haaland; y para la Euro 2024, tercera y encuadrada en el grupo de España.

La que tendrá que jugar la repesca en esta ocasión, y por tercer mundial consecutivo, será Italia, que no participó ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022, y que en su ultima chance, quedó eliminado de toda posibilidad mundialista ante Macedonia del Norte.

