Michael Morales: el significado oculto de su nuevo tatuaje y su ascenso en UFC

Así se creó el tatuaje que marca el camino invicto de Michael Morales en UFC

Moisés Coa con el Top 3 de la UFC, Michael Morales y el tatuaje que define su carrera.

Michael Morales camina por la UFC como si fuera su barrio, con esa calma peligrosa del que sabe que cada golpe es una firma y cada victoria, un tatuaje más en la historia.

El tatauje que se hizo donde se valoro la disciplina de Michael Morales. Cortesía

El ecuatoriano, ya instalado en el top 3 del peso wélter, salió del Madison Square Garden bañado de gloria. Derrotó al estadounidense Sean Brady en la UFC 322, mantuvo su invicto y dio un salto de cinco puestos en el ranking. Y va 19 peleas invicto, todo un récord.

Morales también pelea con tinta, y su último tatuaje, ese que todos vieron pero pocos entendieron, tiene un capítulo especial. Nació en Guayaquil, en las manos de Moisés Coa, el artista que viajó desde Quito, y terminó marcando al hombre que sueña con darle a Ecuador su primer título de UFC. Era el 13 de agosto, apenas conseguida su victoria número 18. Michael entró al estudio con el mismo sigilo con el que ingresa al octágono: sin ruido, sin pedir nada, pero con una ‘telaraña’ en la cabeza.

Su corte inspirado en Spider-Man, su héroe de la infancia, no es solo estilo, sino también mensaje. Paciencia, estrategia, control. Tejer sin apuro hasta atrapar al combatiente.

Coa vio eso y lo convirtió en tatuaje. “No fue un diseño que él pidió”, cuenta, “fue algo que creé desde su historia y su mentalidad”.

El resultado fue un luchador sentado, con guantes UFC, en la postura de quien libra su primer desafío antes de entrar en combate: la pelea mental antes del octágono, del público, del primer golpe.

Morales y su piel llena de tatuajes

El Niño Moi de los tatuajes Moisés Caicedo y Michael Morales. Cortesía

Pero el detalle que más llama la atención del diseño es un ojo dentro de un octágono, es la visión dentro del lugar donde todo se decide. Es el enfoque, la lectura del rival, del destino, de uno mismo. Es mirar antes de golpear.

“Cuando le mostré el diseño, Michael dijo: ‘Ese soy yo’. No por los músculos, sino por la mente, con las ganas de darle algo grande a Ecuador”, reveló Coa.

Y ahí está la clave, este tatuaje no celebra una victoria, sino que la evoca. Le recuerda a Morales, quien ha tenido un rápido crecimiento en UFC, cada día por qué está invicto, por qué sigue subiendo y aún no toca techo.

Ahora La Araña tiene en la mira el título, del que cada vez está más cerca.

Un tatuaje para seguir con el invicto

