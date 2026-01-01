El 2026 empieza con reconciliación: J Balvin y Residente hacen las paces

La confrontación pública que marcó una etapa del reguetón latino tuvo su cierre antes del final de 2025. J Balvin y Residente confirmaron que dejaron atrás el enfrentamiento iniciado en 2021, cuando intercambiaron críticas en torno a los premios Grammy y a sus propuestas musicales. El anuncio se realizó a través de un mensaje compartido en redes sociales, acompañado de una imagen conjunta.

Las palabras de amistad entre J Balvin y René

“Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribió J Balvin en la publicación que Residente replicó en su cuenta. En el mismo texto se añade: “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”. El mensaje fue difundido horas antes de que terminara el año.

El conflicto entre ambos se originó cuando J Balvin cuestionó públicamente a los Grammy y llamó a un boicot. “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, señaló entonces el artista colombiano. La respuesta llegó desde Puerto Rico por parte de Residente, quien rechazó esa postura y lanzó una comparación que se volvió central en la discusión: “Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot-dog… pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

RELACIONADAS Coldplay y J Balvin brillan en la final del Mundial de Clubes

El acercamiento también se vio reflejado en el contexto musical reciente. En diciembre, J Balvin publicó su primera colaboración con Bizarrap, productor con quien Residente había trabajado previamente en una canción dirigida contra el colombiano. Días después, Balvin explicó en una entrevista que el tema no incluía referencias al conflicto y afirmó: “Ya todo pasó, todo está bien (…) me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente”. Sobre su proceso personal, añadió: “Cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume uno… Todo empieza por uno, decir: ‘tengo que sacar este dolor, no voy a vivir con ese peso’”.

Asì se dio la reconciliación

La distancia entre J Balvin y Bad Bunny: envidia, éxito y reconciliación pública Leer más

La reconciliación se inscribe en una etapa de reencuentros más amplia. En Ciudad de México, J Balvin apareció en el escenario junto a Bad Bunny, con quien también había existido una distancia pública. El propio Bad Bunny confirmó ante el público: “Ya yo me disculpé hace mucho tiempo… tuvimos una conversación hace varias semanas”. Posteriormente, Balvin escribió en redes: “Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero, Benito Antonio”.

En Colombia, el cierre de año incluyó otro gesto significativo durante un concierto en Medellín, donde J Balvin compartió escenario con Maluma. “Eres un hermano para mí, quiero que todo el mundo sepa lo mucho que lo amo”, dijo Balvin ante el público. Con estos encuentros, el artista dejó constancia de su intención de concluir 2025 sin disputas abiertas dentro del género urbano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!