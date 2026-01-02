Rally Dakar 2026: Al-Rajhi y Sanders inician la defensa del título de campeones

La competencia de rally más exigente de todas entre en competencia del 3 y el 17 de enero en 13 trepidantes etapas

El piloto saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux), en la categoría de autos; y el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), en motos, buscarán desde este domingo 3 de enero reeditar sus respectivos triunfos en el Rally Dakar 2026, el séptimo consecutivo en las dunas de Arabia Saudí.

La edición 48 de la prueba, con el país árabe como organizador desde el año 2020, se disputará entre el 3 y el 17 de enero en 13 trepidantes etapas, a lo largo de un recorrido compuesto de 8.000 kilómetros.

Este año el circuito contará con dos etapas maratón y prescindirá de la crono 48 horas y del ‘Empty Quarter’, el desierto de arena más grande del mundo.

El pistoletazo de salida tendrá lugar este sábado 3 de enero en Yanbu, cierre también del recorrido el día 17, con un prólogo que determinará las posiciones de salida de los pilotos para la primera etapa de la prueba.

En 2025, Al-Rajhi protagonizó una histórica victoria para Arabia Saudí en la categoría ultimate (coches), convirtiéndose en el primer piloto saudí de la historia en ganar el Rally Dakar, tras una bonita lucha con el sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing).

En abril de este año, el saudí y su copiloto, Timo Gottschalk, sufrieron un grave accidente durante la disputa de la Baja Jordania, fracturándose vértebras y abandonando la carrera, por lo que el saudí tratará de recuperar sensaciones ante el apoyo de su público.

El subcampeón Lategan espera canalizar todo lo aprendido para tratar de alzarse con el título, aunque reconoció, durante un evento de los equipos Toyota Gazoo Racing y Repsol Toyota Rally Team celebrado en Madrid, que no será nada fácil: “Es un paso difícil ser el segundo y pasar a ser el primero. No es fácil ganar el Dakar, trabajamos mucho y esperamos todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años nos sirva para este 2026”.

Además, Carlos Sainz, doble campeón del mundo de rallys, en 1990 y 1992, y tetracampeón del Dakar (2010 2018, 2020 y 2024), aspira “a todo” en su decimonovena edición, donde volverá a ser una de las grandes esperanzas españolas junto a Isidre Esteve (Repsol Toyota), Nani Roma (Ford Raptor) o Laia Sanz (Ebro), debutante en 4x4, entre otros. “Posiblemente es uno de los Dakar en los que me siento mejor, tenemos un año de experiencia”, indicó Sainz a su equipo días antes de la prueba.

