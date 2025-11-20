Cuqui Juárez y el pedido de un nuevo modelo de juveniles para reconstruir a Emelec

El goleador histórico del Bombillo cuestiona la gestión formativa del Bombillo, que cierra el año entre esperanza y crisis

En una temporada marcada por problemas dirigenciales, tensiones económicas y vaivenes deportivos, Emelec encara los últimos dos meses del año con un horizonte tan incierto como prometedor: la posibilidad de clasificar a la final de la Copa Ecuador y adjudicarse el segundo hexagonal de LigaPro. Sin embargo, no todos en el entorno eléctrico se dejan llevar por el optimismo.

Carlos Alberto Juárez, máximo goleador en la historia del club azul, examinó con cautela el cierre de temporada. En conversación con EXPRESO, el Cuqui admitió que en Emelec “siempre hay problemas”, por lo que prefiere evitar proyecciones a futuro en una institución que, según él, “vive día a día”.

Cree que el Bombillo, con el que fue campeón nacional en 2001 y 2002, podría volver a los años de gloria si se adoptara un modelo de negocio que gire en torno a las divisiones juveniles. Algo que en el país, alega, ya sucede en Independiente del Valle y Orense.

Diogo Bagüí, defensor central surgido en las formativas de Emelec, disputa un balón en la semifinal de ida ante Liga de Quito por la Copa Ecuador 2025. GERARDO MENOSCAL

“(En el Emelec) Se trabaja mal. Cuando viene un presidente a las formativas, da la impresión de que se está haciendo cargo de un club aparte y en Emelec no puede pasar eso. La institución debe hacerse cargo de los juveniles y no por separado”, sostuvo.

El Cuqui (53 años) también se refirió a experiencias exitosas en Argentina, donde clubes como River Plate, Boca Juniors y Lanús mantienen a exjugadores trabajando directamente con las promesas del mañana. Él mismo vivió ese proceso: “Hice todas las juveniles en Lanús y siempre tuve a exjugadores de profesores. Ellos fueron los que más me enseñaron”, dijo para enfatizar que el acompañamiento en edades formativas define carreras y sostiene instituciones.

Sobre Independiente del Valle, Juárez expresó que es un club que “la tiene clara”, pues ha entendido que los juveniles son “la semilla” que garantiza la sustentabilidad. Lamentó que en Ecuador muchos dirigentes carezcan de esa visión. “Creo que los dirigentes en el país no tienen esa visión o no les interesa”.

“No” a las paralizaciones

Emelec se alista para recibir al Aucas este sábado 22 de noviembre. FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

Sobre las paralizaciones en entrenamientos que vivió Emelec en octubre, cuando los jugadores reclamaron pendientes salariales de hasta siete meses de sueldo, Juárez no considera que funcione como medida de presión.

En contraste, recordó las victorias ante Barcelona en la temporada 1996, cuando, con “seis meses debiéndonos”, el Bombillo ganó los Clásicos.

“En 1996 (en la presidencia de Enrique Ponce Luque) nos debían seis meses. Lo que hacíamos era no entrenar en las instalaciones del club. Buscábamos una cancha, la alquilábamos y no parábamos de entrenar porque nos perjudicamos nosotros mismos. Un miércoles ganamos 1-0 en el Monumental. Y el domingo de esa semana, en el estadio Modelo, ganamos 3-0”.

Finalmente, Juárez cerró diciendo que “hay que respetar a la institución, la camiseta y a la gente. El tema con los dirigentes es otra historia. Con ellos se pueden tener 10 millones de problemas, pero te debes servir a una institución”.

Juárez estalla contra expresidente de formativas

Juárez, quien lidera las escuelas de fútbol de Emelec, lanzó duras críticas contra Emilio Pisco, expresidente de las formativas del club, a quien calificó de “mentiroso”, por presuntamente incumplir un acuerdo relacionado con el uso de canchas y la administración del Complejo Rocafuerte, ubicado en la vía a la costa.

Según el histórico goleador azul, Pisco también le habría ofrecido el control de otras escuelas de fútbol.

“Nos pidió tanto dinero, que necesitaba recursos. Entonces, como nosotros (él y su socio Roberth Aguilar) estábamos buscando alquilar unas canchas para organizar un torneo de fútbol, todo coincidió. Y para apoyar a Emelec y que él (Pisco) ponga al día a todos los ‘profes’ y empleados en Rocafuerte, dijimos que sí. Pero era mentira que él tenía decisión de todo. Cuando el club se enteró, empezó a tirarse para atrás”.

Ahora, Juárez espera que se le devuelva parte del dinero que transfirió y que también se cubran los valores correspondientes a los intereses bancarios generados por un préstamo que, debido a esta situación, no “podremos utilizar”.

