Bolillo Gómez y un hincha de El Salvador casi se van de golpes: Así ocurrió (video)

El exentrenador de Ecuador vivió momentos de tensión con un aficionado que le reclamó sobre la no clasificación al Mundial

La eliminación de El Salvador en la carrera hacia el Mundial de 2026 ha sumido al proyecto del técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez en una profunda crisis. El estratega, conocido por llevar a Ecuador (2002) y Panamá (2018) a sus primeras Copas del Mundo, vive uno de los episodios más turbulentos de su extensa carrera, marcado por resultados desastrosos y una confrontación pública explosiva.

Lea también: Ricardo Adé lideró la épica clasificación de Haití al Mundial 2026: Así ocurrió

El Salvador finalizó último del Grupo A de la eliminatoria de Concacaf con apenas tres puntos, un fracaso rotundo que contrastó con el avance de Panamá (12 unidades) y el repechaje de Surinam (9).

El malestar por la debacle deportiva alcanzó su punto de ebullición este miércoles con un violento altercado protagonizado por el propio Bolillo Gómez a la entrada del hotel de concentración. Un aficionado se acercó al técnico para increparlo duramente con la siguiente acusación:

El Salvador no pudo avanzar con el objetivo de meterse al Mundial 2026. CORTESIA

“Felicidades, Bolillo, clasificaste dos veces a Panamá. Solo a traer el billete de El Salvador fuiste”.

Gómez perdió completamente la calma ante la crítica. Tuvo que ser retenido por su propio cuerpo técnico, mientras su asistente, Édgar ‘Panzer’ Carvajal, respondía al fanático con insultos. Pese a la intervención de la Policía para controlar la tensa situación, el aficionado insistía en que no había faltado al respeto.

Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria? Leer más

Este bochornoso incidente se suma a la controversia generada por la conferencia de prensa posterior a la derrota contra Panamá. En un gesto que encendió la crítica de la prensa y la afición, el Bolillo se negó a analizar el desempeño de su equipo.

¿Qué dijo Hernán Darío Gómez tras no clasificar al Mundial 2026?



“No quiero hablar de la selección de El Salvador… lo que tenga que decir será íntimamente”, declaró antes de abandonar el recinto, dejando un vacío de explicaciones y aumentando el sentimiento de abandono.

RELACIONADAS Bolivia conoce a su rival en la repesca rumbo al Mundial 2026

Tras pasos irregulares en Junior, Águilas Doradas, y las selecciones de Ecuador y Honduras, el ciclo de Hernán Darío Gómez en El Salvador se ha presentado cuesta arriba, hundiéndose entre malos resultados y una innegable tensión pública por su ausencia mundialista.

Grave y vergonzoso.

Un aficionado increpó a Hernán Bolillo Gómez tras la derrota… y el empleado de la FESFUT, Ernesto to Gochez, en lugar de calmar la situación, intentó agredir al aficionado.

Sí: otro capítulo de caos, impulsividad y cero profesionalismo en nuestra federación.… pic.twitter.com/7XpTdcD3H0 — Karsten Rivas Guzmán ® (@KarstenRivasKRG) November 19, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!