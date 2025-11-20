El pronóstico de la IA para el Barcelona SC vs Liga de Quito en LigaPro 2025

Barcelona SC se enfrenta a Liga de Quito y la Inteligencia Artificial analiza quién es favorito en la fecha 6 del hexagonal

Barcelona SC recibirá a Liga de Quito en el estadio Monumental.

Barcelona SC recibirá a Liga de Quito, en la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025, y este es el pronóstico de la Inteligencia Artificial.

El duelo se disputará este domingo 23 de noviembre de 2025, desde las 15:30, en el estadio Monumental, donde los amarillos están obligados a sumar tres puntos para seguir soñando con la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Así llegan Barcelona SC y LDU a la fecha 6 del hexagonal final

Barcelona SC llega a este compromiso en la tercera posición, con 61 puntos, los mismos que Liga de Quito, aunque los albos ocupan el segundo lugar gracias a un mejor gol diferencia (+26).

Barcelona SC y LDU buscan la clasificación a la Copa Libertadores 2026. GUSTAVO GUAMAN

Ambos persiguen a Independiente del Valle, líder con 73 unidades, mientras que por detrás aparece Universidad Católica, con 55 puntos y al acecho de un tropiezo amarillo. Con cuatro fechas restantes tras esta jornada, el margen de error es mínimo.

Bajas confirmadas en Barcelona SC y LDU para el duelo del 23 de noviembre

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo afronta el partido con una baja sensible: el volante Leonai Souza, afectado por una pubalgia.

En cambio, LDU también tendrá ausencias importantes, ya que Thiago Nunes no podrá contar con el defensa Gian Franco Allala ni con el arquero Gonzalo Valle, ambos con molestias físicas.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial

Según el análisis de la IA, Barcelona SC tiene una oportunidad real de ganar, siempre que aproveche su condición de local, las bajas de su rival y mantenga un alto nivel de concentración.

El Monumental será determinante, no solo por su ambiente, sino porque el equipo sabe que un triunfo puede cambiar completamente su panorama en la competencia.

Ventajas para Barcelona SC:

Motivación muy alta: Están obligados a ganar para meterse en zona directa de Copa Libertadores. Esa presión puede también jugarle a favor, más si saben que LDU también es un rival directo por posiciones importantes.

Juegan en casa: El partido es en el Monumental, lo que puede darles un plus. El público local puede empujar bastante.

LDU tiene bajas importantes: No contará con el defensa Gian Franco Allala ni el arquero Gonzalo Valle.

Necesidad de no depender del repechaje: Un triunfo de Barcelona SC puede cambiar completamente su panorama rumbo a la Libertadores 2026.

Riesgos para Barcelona SC:

Historial reciente favorable a LDU: Los Albos ganaron los últimos cuatro enfrentamientos directos ante el Ídolo del Astillero.

Rendimiento inestable: Según análisis de Daily Sports, Barcelona SC ha tenido altibajos, promedian menos de un gol por partido en sus últimos encuentros.

Forma ofensiva de LDU: Ha mostrado un buen poder ofensivo y capacidad de acertar en momentos claves, lo que puede complicar a una defensa amarilla que no puede descuidarse.

Presión extra: Aunque la motivación es una ventaja, también puede volverse un arma de doble filo, el nerviosismo de “no puedo fallar” puede jugar en contra.

