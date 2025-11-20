Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

chelsea
Moisés Caicedo destaca en recuperación y anotando con Chelsea en la Premier League.cortesia

"Moisés Caicedo lo tiene todo": Esto y más dijo Yaya Touré sobre la figura de Chelsea

El mediocampista de los blues vuelve a recibir elogios de uno de los referentes históricos de la Premier League

Moisés Caicedo, el mediocampista ecuatoriano del Chelsea, sigue acaparando la atención de las grandes figuras del fútbol mundial. En esta ocasión, fue la leyenda marfileña Yaya Touré, uno de los volantes centrales más dominantes de la historia reciente de la Premier League con el Manchester City, quien dedicó efusivos elogios al joven talento.

Lea también: Bolillo Gómez y un hincha de El Salvador casi se van de golpes: Así ocurrió (video)

Las declaraciones de Touré, difundidas a través de un video en la plataforma TikTok, no solo destacan el nivel de Caicedo, sino que lo posicionan como uno de los futbolistas que el excentrocampista ha seguido con mayor detenimiento durante la actual temporada.

RELACIONADAS

El exseleccionado de Costa de Marfil, un experto en el arte de controlar el mediocampo, no escatimó en atributos al describir el juego del ecuatoriano. "Otro jugador que me ha impresionado mucho es Caicedo," sentenció el marfileño.

yaya touré manchester
Yaya Touré destacó como volante de Manchester City.CORTESIA

El análisis de la estrella africana se centró en la versatilidad y el impacto total de Niño Moi:

Robertson y Diogo Jota

Robertson recordó a Diogo Jota en la celebración escocesa: mira aquí el video

Leer más

"El golazo del Liverpool contra el Chelsea, la zona que cubre, sus movimientos, sus pases… lo tiene todo y creo que es un jugador brillante."

RELACIONADAS

Esta valoración de parte de una voz tan autorizada en el fútbol inglés —que conoce lo que se necesita para triunfar en la posición— subraya la rápida consolidación de Caicedo en la élite.

Moisés Caicedo, entre la consolidación y la valoración global

Los comentarios de Yaya Touré se añaden al coro de reconocimiento internacional que acompaña a Moisés Caicedo. A pesar de su juventud, el volante se está estableciendo firmemente como una de las figuras más completas, observadas e influyentes en la liga más competitiva del mundo, elevando su perfil no solo en el Chelsea sino en el panorama futbolístico global.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Joselyn Acosta se pronuncia sobre el caso de Pepe Tola con un mensaje de apoyo

  3. Europa vigila con recelo el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

  4. Aguiñaga y Tibán en el río Guayas: "El agua no tiene bandera política"

  5. Álvaro Rosero deja el Ministerio de Gobierno: cronología de una renuncia anunciada

LO MÁS VISTO

  1. Audiencia por retrasos en devolución del IVA: lo que está en juego

  2. El CNE denuncia a Luisa González, Andrés Arauz y Santiago Díaz: ¿De qué se trata?

  3. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  4. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

  5. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

Te recomendamos