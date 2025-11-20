"Moisés Caicedo lo tiene todo": Esto y más dijo Yaya Touré sobre la figura de Chelsea

El mediocampista de los blues vuelve a recibir elogios de uno de los referentes históricos de la Premier League

Moisés Caicedo destaca en recuperación y anotando con Chelsea en la Premier League.

Moisés Caicedo, el mediocampista ecuatoriano del Chelsea, sigue acaparando la atención de las grandes figuras del fútbol mundial. En esta ocasión, fue la leyenda marfileña Yaya Touré, uno de los volantes centrales más dominantes de la historia reciente de la Premier League con el Manchester City, quien dedicó efusivos elogios al joven talento.

Las declaraciones de Touré, difundidas a través de un video en la plataforma TikTok, no solo destacan el nivel de Caicedo, sino que lo posicionan como uno de los futbolistas que el excentrocampista ha seguido con mayor detenimiento durante la actual temporada.

El exseleccionado de Costa de Marfil, un experto en el arte de controlar el mediocampo, no escatimó en atributos al describir el juego del ecuatoriano. "Otro jugador que me ha impresionado mucho es Caicedo," sentenció el marfileño.

Yaya Touré destacó como volante de Manchester City. CORTESIA

El análisis de la estrella africana se centró en la versatilidad y el impacto total de Niño Moi:

"El golazo del Liverpool contra el Chelsea, la zona que cubre, sus movimientos, sus pases… lo tiene todo y creo que es un jugador brillante."

Esta valoración de parte de una voz tan autorizada en el fútbol inglés —que conoce lo que se necesita para triunfar en la posición— subraya la rápida consolidación de Caicedo en la élite.

Moisés Caicedo, entre la consolidación y la valoración global



Los comentarios de Yaya Touré se añaden al coro de reconocimiento internacional que acompaña a Moisés Caicedo. A pesar de su juventud, el volante se está estableciendo firmemente como una de las figuras más completas, observadas e influyentes en la liga más competitiva del mundo, elevando su perfil no solo en el Chelsea sino en el panorama futbolístico global.

Yaya Touré🇨🇮 elogia a Moi Caicedo🇪🇨: “Me ha impresionado… lo tiene todo y es un jugador brillante” pic.twitter.com/HWZ9aN3bGd — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) November 20, 2025

