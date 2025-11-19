Pachuca vs Pumas: Duelo de ecuatorianos en el Play-in de la Liga MX

Enner Valencia y Pedro Vite se verán las caras después de haber estado con la selección en la ultima fecha FIFA

Enner Valencia aprovecho la ultima fecha FIFA para incorporarse al Pachuca previo al encuentro contra Pumas.

Pachuca, equipo del delantero ecuatoriano Enner Valencia, recibirá este jueves 20 de noviembre al Pumas, de su compatriota Pedro Vite, en el choque por un cupo en la liguilla final del torneo Apertura mexicano.

En el crucial partido de la fase de repesca, Pachuca estrenará como entrenador al argentino Esteban Solari y apostará por aprovechar su condición de local para vencer a los universitarios en un encuentro de difícil pronóstico.

El ganador seguirá vivo en el torneo y el perdedor quedará eliminado

Será la primera vez que Pedro Vite y Enner Valencia se crucen en la Liga MX. Cortesía

Los seis primeros clasificados de la fase regular, Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara accedieron de manera directa a los cuartos de final, fase en la que estarán los dos mejores entre los ocupantes de los sitios del séptimo al décimo.

Tijuana, séptimo, recibirá a Juárez, octavo. El ganador ganará su pase a cuartos de final y el perdedor disputará el último pase disponible contra el mejor entre Pachuca y Pumas.

Los Tuzos perdieron el paso en el cierre del Apertura con tres derrotas y dos empates en sus últimas cinco salidas, lo cual le costó el puesto al entrenador Jaime Lozano, sustituido por Solari.

Pumas, dirigido por Efraín Juárez, llega al partido en un momento de alza luego de haber goleado por 4-1 al Tijuana y superado por 2-3 al Cruz Azul, al que bajó del primero al tercer lugar de la tabla.

Será un duelo en el que ambos equipos saldrán a hacer daño: Pachuca con Valencia, el colombiano Luis Quiñones y el brasileño Robert Kenedy.

Valencia abandonó su selección, que venció anoche a Nueva Zelanda por 2-0, para presentarse a Pachuca. El técnico Solari elogió su compromiso y destacó que, fútbol aparte, su equipo saldrá a imponer condiciones con entrega.

Vite, una de las figuras principales de Pumas, jugó 75 minutos en la victoria de los ecuatorianos sobre los neozelandeses y está por ver si estará disponible mañana y así aportar a la ofensiva, que tendrá dos piezas importantes en el panameño Adalberto Carrasquilla y el mexicano Jorge Ruvalcaba.

