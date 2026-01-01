Liverpool vs Leeds United HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO la Premier League

Los Reds buscan seguir en los puestos estelares de la liga inglesa, pero el rival intentará recuperarse y volver al triunfo

El 2026 arranca con uno de los duelos más vibrantes de la Premier League. Este jueves 1 de enero, el Anfield Road será el escenario donde el Liverpool y el Leeds United buscarán romper la paridad tras el trepidante 3-3 que protagonizaron en Elland Road hace apenas un mes. Con el cansancio acumulado del periodo festivo, la gestión de las plantillas y los regresos clave marcarán el destino de este encuentro.

Para el conjunto de Merseyside, la noticia que acapara los titulares es el regreso de Dominik Szoboszlai. Tras cumplir su sanción, el mediocampista vuelve a estar a disposición de su técnico, una pieza que se antoja vital para recuperar el equilibrio y la fluidez que el equipo perdió en las últimas jornadas.

Leeds apostará por un bloque compacto en la zona medular con el objetivo de interrumpir el circuito de pases local y forzar errores en la salida. La velocidad por las bandas seguirá siendo su principal arma, buscando explotar las espaldas de los laterales rivales mediante transiciones rápidas.

Mohamed Salah no ha actuado con rigurosidad en los últimos partidos de Liverpool. CORTESIA

Este no es solo un partido por los tres puntos; es una batalla por el momentum. En una liga donde el margen de error es mínimo, ganar el primer día del año envía un mensaje de autoridad al resto de la división. El Liverpool recupera piezas, pero el Leeds United llega con la confianza de saber que ya sabe cómo herir a los "Reds".

El empate 3-3 de diciembre dejó claro que ambos equipos sufren en las transiciones defensivas. El que logre ajustar mejor su repliegue hoy tendrá medio camino recorrido hacia la victoria.

Liverpool vs. Leeds United | Canales dónde ver en vivo

El compromiso, válido por la fecha 19 de la liga inglesa entre Liverpool y Leeds, podrá ser disfrutado por todos los hinchas en las señales de ESPN y Disney+ Premium (plataforma digital). En Anfield se jugará desde las 12:3 (hora de Ecuador).

EN VIVO: Liverpool vs. Leeds United minuto a minuto

