Kylian Mbappé enciende las alarmas en el Real Madrid tras lesión

El atacante francés sufrió un esguince en su rodilla derecha que lo alejaría de las canchas por un tiempo considerable

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo "se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha", con lo que queda "pendiente de evolución".

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis (16:15) en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid.

Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Liga de Campeones el 20.

Un 2026 que ilusiona para Kylian Mbappé

El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador de LaLiga en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Tras su llegada libre desde el Paris Saint-Germain en el verano de 2024, el delantero francés ha respondido a las expectativas con un rendimiento excepcional, contribuyendo decisivamente al ataque madridista en un contexto de transición institucional tras la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso al banquillo.

Su importancia se evidencia en que ha participado directamente en más de la mitad de los tantos del equipo en liga, con actuaciones destacadas como hat-tricks y pokers en Champions League, donde también lidera la clasificación goleadora con 9 tantos en 6 partidos.

