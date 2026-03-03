Tensión Ecuador-Colombia: reunión en Tulcán concluye sin soluciones para gremios

Representantes de los gremios del transporte acudieron a la reunión con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo.

Casi dos horas y media duró la reunión que mantuvieron este 3 de marzo de 2026 representantes de los gremios comerciales de Carchi e Ipiales con el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo. El encuentro se realizó en las instalaciones del ECU-911 de Tulcán, en la provincia del Carchi.

Al terminar el encuentro, los representantes gremiales salieron molestos. Uno de ellos dijo que parece que "el Gobierno los quiere tomar el pelo" por cómo se desarrolló la cita. El primero en pronunciarse fue Iván Flores, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales (Colombia), quien contó a EXPRESO que cada uno de los sectores presentó al Gobierno ecuatoriano su situación y su propuesta para resolver la crisis.

La única respuesta que obtuvieron del ministro Jaramillo fue que ha escuchado con atención sus reclamos y que los transmitirá al presidente Daniel Noboa.

Los gremios analizan opciones frente a la tensión arancelaria

Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Carga Pesada del Carchi, confirmó las palabras de Flores y aseguró que una vez más el Gobierno "no dio ningún tipo de solución" a los gremios, limitándose a pedirles que esperen las resoluciones que emita Presidencia.

Del otro lado de la frontera, en Ipiales (en Colombia), se desarrolló la Reunión Binacional - Comercio en Frontera, donde gobernadores, alcaldes y representantes gremiales de ambos países intentaron buscar una salida conjunta. En su discurso inaugural, Flores relató lo ocurrido horas antes con el ministro ecuatoriano y recalcó la evidente falta de entendimiento por parte del Gobierno de Ecuador sobre la dinámica del comercio de frontera y el tejido social que genera el intercambio comercial.

Edison Mena, representante de la Asociación de Carga Pesada de Colombia, explicó que con la movilidad de un camión, con un cargue y descargue, sostienen a sus familias de manera legal. Criticó que "por un capricho y un ego de dos mandatarios" se haya llegado a esta situación.

Además, advirtió que un paro del lado colombiano no basta para que el Gobierno ecuatoriano recapacite, y que se debe pensar una estrategia binacional para presionar a ambos gobiernos. "Hay que buscar una estrategia real que afecte, porque solo se está mirando como afectados a los que viven del sector de carga, cuando las fábricas y los productores también lo son", dijo. Y añadió: "No nos sirve de nada cerrar el puente de Rumichaca, que ya está prácticamente cerrado. Solo nos divide un río y la unión debe ser una sola: la derogatoria de los aranceles", expuso y planteó que si se hace un paro debe ser en puntos estratégicos de ambos países.

El sector productivo analiza medidas

Óscar Obando, representante del gremio de comercio exterior de Ipiales, calificó la situación de "demasiado crítica" y denunció que los aranceles violan el Acuerdo de Cartagena. "Nosotros no estamos pidiendo subsidio, no estamos pidiendo tierra. ¡Déjennos trabajar!", exclamó.

Obando describió cómo toda la cadena productiva -importadores, transportistas, agencias de aduana, depósitos y estibadores- está paralizada y cuestionó que ninguno de los dos gobiernos haya puesto a disposición un programa de reconversión para los afectados. Obando advirtió que los gremios de Ipiales tomarán medidas de hecho: "O bloqueamos el puente de Rumichaca o establecemos un punto fijo de protesta en el sitio de Las Cruces. Esa medida va porque va", sentenció.

Esta acción se plantea ante la falta de acuerdos. Obando recordó que esta era ya la cuarta reunión binacional sin resultados, lanzó un llamado directo: "Es un compromiso definitivo convocar al pueblo del Carchi, al pueblo de Tulcán a una paralización conjunta con Ipiales". Y pidió a las almaceneras y agentes de aduana que se sumen al transporte pesado y se dirigió a los camioneros colombianos de la Asociación de Carga Colombiana (ACC): "El paro debe ser conjunto, al mismo tiempo, a la misma hora, Ecuador y Colombia. Caso contrario no vamos a ser visibles, no vamos a tener oídos". Y cerró: "Compañeros, el hambre nos acoge a todos".

