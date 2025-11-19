Robertson recordó a Diogo Jota en la celebración escocesa: mira aquí el video 

El escoces, Andrew Robertson, recordó a su amigo Diogo Jota, con quien compartió varias temporadas en el Liverpool.

Escocia celebró su clasificación a una Copa del Mundo tras 28 años, luego de vencer a Dinamarca por un marcador de 4-2. Entre festejos y gritos, Andrew Robertson, capitán histórico de la selección escocesa, se tomó unos minutos para hablar con un medio local y contar su experiencia durante la etapa clasificatoria de Escocia, donde el defensor del Liverpool recordó a su amigo Diogo Jota, con quien compartía el sueño de jugar un Mundial.

El atacante portugués que brilló con el Liverpool falleció el pasado mes de julio en un accidente de transito. La noticia de su deceso fue un golpe duro no solo para el equipo ingles y sus relacionados, sino también para el mundo del deporte.

Un reportero de la BBC escocesa le consultó sobre sus sentimientos al clasificar directamente con su selección a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia (la ultima fue Francia 1998) y lo que el lateral del cuadro de Anfield dijo le sacó par de lagrimas a más de uno.

La emocionales palabras de Andrew Robertson sobre Diogo Jota

'I couldn't get my mate Diogo Jota out of my head today' ❤️



“He estado hecho pedazos todo el día, se que por la edad que tengo, este podría ser mi ultima oportunidad de ir a un Mundial" mencionó el jugador de largo recorrido en el futbol ingles.

"No he podido sacar a mi compañero (Diogo) Jota de mi cabeza. Hablábamos mucho juntos sobre el Mundial. El se perdió Catar por lesión y yo porque Escocia nunca había clasificado (mientras el ha sido jugador del seleccionado al norte del Reino Unido) y siempre lo hablamos".

"Ahora se que (Diogo Jota) estará en algún lugar viéndome y sonriendo, por eso no me lo podía quitar de la cabeza hoy. Estaba con problemas en la habitación antes, creo que se lo oculte bien a mis compañeros y estoy muy contento de que haya terminado de esta manera" culminó el futbolista.

