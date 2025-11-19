“Damos la vida por Beccacece”: Gonzalo Plata responde a las críticas en la Tricolor

Gonzalo Plata volvió a sentirse él mismo. En Nueva Jersey, en el frío que acompañó el 2-0 ante Nueva Zelanda, el extremo del Flamengo jugó con una mezcla de desahogo y determinación. Fue titular, completó el partido y, sobre todo, apareció en el segundo gol con una jugada que tuvo de todo: gambeta, insistencia, pausa y claridad para dejarle la pelota servida a Leonardo Campana. Una acción que reflejó su noche: intensa, necesaria y reivindicativa.

Plata, que estuvo en los dos partidos de la Fecha FIFA, habló después del encuentro con la sinceridad de quien vuelve a sentirse parte. “Muy bien, la verdad, en lo personal creo que necesitaba un partido de estos. Como lo he dicho siempre, la verdad, que siempre que estoy aquí en la selección, jugando con los que conozco ya hace muchos años, compañeros de infancia de Independiente, la verdad que me siento muy bien”, expresó, dejando ver ese vínculo emocional que lo conecta con la selección.

Leonardo Campana y Michael Morales al final del partido de Ecuador y Nueva Zelanda. Cortesía

Todos bien con el Beccacece

También se detuvo en su relación con el cuestionado Sebastián Beccacece, técnico que vive bajo el ruido constante de las críticas, pero que puertas adentro parece sostener al grupo desde la confianza. “Con el profesor Beccacece, la verdad es que nos da mucha, mucha confianza a cada uno. Hablamos muchas cosas de fútbol, muchas cosas fuera del fútbol también. Él es el que nos transmite esa confianza que nosotros tenemos dentro del campo”, apuntó el extremo.

Y Plata no dudó en respaldarlo con firmeza, sin indirectas ni rodeos. “Toda la confianza y el apoyo para él, sabemos que muchas personas están ahí en contra de él, pero él es el que está aquí al mando de nosotros. Vamos a respetarlo, vamos a apoyarlo en todo lo que necesite y la gente aquí adentro del campo va a dar la vida por él”.

Ecuador enfrenta a Nueva Zelanda como parte de su preparación para el Mundial 2026. CORTESÍA

Sobre la victoria, fue claro: “Necesitábamos un partido de estos, ayudarle a la selección con dos asistencias. Venía por muchos problemas ahí en Flamengo, muchas cosas que en el fútbol y extrafútbol también me estaban complicando, pero gracias a Dios estoy aquí para reivindicarme, estoy aquí para hacer las cosas bien. Quiero estar siempre en la selección”.

Una noche para sanar, para reencontrarse y para marcar territorio: Gonzalo Plata volvió. Y volvió fuerte.

