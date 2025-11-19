Ecuador al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026 luego de ganar a 2-0 a Nueva Zelanda

Con goles de Angulo y Campana, Ecuador ganó a Nueva Zelanda y cierra el año en el bombo 2

Willian Pacho a la salida del hotel de la Tri en Nueva Jersey.

Ecuador necesitaba un guiño del destino y lo consiguió con aroma a telenovela. El 2-0 ante Nueva Zelanda en Nueva Jersey no fue solo un amistoso más: fue el capítulo final de una serie llena de empates, cálculos, combinaciones y suspiros.

La Tri, que venía acumulando igualdades como si fueran estampitas repetidas, encontró por fin el golpe justo para cambiar el libreto y meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

Mucha ansiedad por el bombo 2

Ecuador enfrenta a Nueva Zelanda como parte de su preparación para el Mundial 2026. CORTESÍA

Muchos drama por estar en el bombo 2

Liga de Quito derrota a Emelec y da un paso sólido a la final de la Copa Ecuador 2025 Leer más

El partido empezó con esa tensión silenciosa que solo los juegos decisivos, aunque no lo parezcan, saben tener. En la banca, los números del ranking FIFA parecían flotar como fantasmas.

RELACIONADAS Técnico Universitario y su nuevo entrenador para evitar el descenso en la LigaPro

En la cancha, Ecuador buscaba volver a sentir el rugido del gol. Y apareció Nilson Angulo, a los 50 minutos, para romper el hechizo. Controló, respiró, y definió como si el arco se hubiera agrandado solo para él. El 1-0 fue un desahogo colectivo, de esos que se celebran mirando de reojo a las otras canchas del mundo.

Dos goles que nos ponen en mejor posición del Ranking FIFA

Moisés Caicedo saludando con Teresa Cruz, la madrina de la Tri en Nueva Jersey. Wilson Muñoz

Porque sí: mientras Ecuador ganaba, el planeta fútbol también jugaba para la Tri. El empate de Austria con Bosnia, la clasificación directa de Escocia, y otros resultados que parecían escritos por un guionista amable empujaron al equipo hacia la zona segura del ranking. La noche se volvió perfecta cuando Leonardo Campana, a los 83, cerró el partido con un remate que viajó directo al alivio.

La Tri no solo ganó: recuperó la fe. Ese gol de Campana fue como bajar el telón de un año extraño, con rachas largas sin victorias y con calculadoras que trabajaron más que los delanteros.

Pero al final, la ecuación cerró. Ecuador terminó el 2025 con una sonrisa, con la maleta lista para el sorteo y con la tranquilidad de saberse en el bombo 2, ese lugar donde se respira un poco mejor y se sueña un poco más.

Ahora, que venga el 5 de diciembre. El sorteo espera en Washington; la novela continúa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!