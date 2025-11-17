Liga de Quito derrota a Emelec y da un paso sólido a la final de la Copa Ecuador 2025

Con goles de Michael Estrada y Jeison Medina, en los minutos finales, Liga de Quito venció 2-1 a Emelec en el estadio Capwell

Emelec y Liga de Quito se enfrentaron la noche del lunes 17 de noviembre, en el estadio George Capwell, de Guayaquil, por la semifinal de ida de la Copa Ecuador 2025, torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Los eléctricos querían conseguir una ventaja en casa y salieron con la misión de controlar el balón para poder llevar peligro al arco de Alexander Domínguez con los delanteros Justin Cuero y José Angulo.

El premio para los eléctricos llegó al minuto 5 cuando el defensa peruano Alfonso Barco conectó un tiro de esquina de José Francisco Cevallos para abrir el marcador y desatar la felicidad de los hinchas azules.

El gol de Alfonso Barco que le da la ventaja a @CSEmelec en la serie. #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/BFMml1Evkh — Copa Ecuador (@CopaEcuador) November 18, 2025

El primer tiempo terminó con la ventaja para el Bombillo que tuvo una de sus mejores presentaciones de 2025. Pero todo cambió para la etapa complementaria cuando los albos se fueron con todo en busca de la igualdad.

El partido se complicó para Emelec por la salida por lesi´`ón de Cevallos y la expulsión de Barco, al minuto 51, con lo que Liga de Quito poco a poco fue tomando el control, pese a lo cual los eléctricos estuvieron cerca de aumentar la ventaja.

El peso ofensivo de los universitarios se hizo presente en la parte final del partido, para lo que fue clave el ingreso de Michael Estrada. Fue el experimentado delantero quien puso el empate, tras una habilitación del chileno Fernando Cornejo (83').

Así fue el empate de @LDU_Oficial en los pies de Michael Estrada. #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/mX5iWmZe56 — Copa Ecuador (@CopaEcuador) November 18, 2025

Cuando parecía que el partido terminaba empatado, los azules reclamaron un posible penal por mano del volante Darío Mina (90+5') y en la siguiente jugada un centro de Josué Cuero fue conectado de cabeza por el colombiano Jeison Medina para sentenciar el triunfo albo.

¡LLEGÓ EL GOL DE LIGA DE QUITO SOBRE EL FINAL!



Jeison Medina, de cabeza, puso el 2-1 a los 90+6' contra Emelec.#CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/egkw1muq53 — DSPORTS (@DSports) November 18, 2025

¿Cuándo se juega la revancha?

Con la victoria en el estadio Capwell, Liga de Quito llega con una buena ventaja para la semifinal de vuelta que está programada para el 3 de diciembre, a partir de las 19:00 (de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En la otra llave, Universidad Católica y Cuenca Jrs definirán al equipo que dispute el partido por el título. La semifinal de ida se disputará el 25 de noviembre en el estadio Atahualpa (19:00 de Ecuador) y la revancha el 2 de diciembre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar (19:00 de Ecuador).

