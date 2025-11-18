Técnico Universitario y su nuevo entrenador para evitar el descenso en la LigaPro

Alejandro Cortez será el sucesor de Geovanny Cumbicus en el Rodillo Rojo

Alejandro Cortez subirá de cargo en el Rodillo Rojo, donde ya fue preparador físico.

Técnico Universitario sorprendió al designar a Alejandro Cortez como su nuevo entrenador, para las dos últimas fechas del cuadrangular del descenso de la LigaPro. El cambio se da tras la salida de Geovanny Cumbicus, quien dejó el cargo luego del empate 1-1 ante Vinotinto.

(Le puede interesar: Michael Morales: el significado oculto de su nuevo tatuaje y su ascenso en UFC)

Con el reinicio del torneo nacional esta semana tras la fecha FIFA, el Rodillo Rojo apuesta por una solución interna para asegurar su permanencia en la Serie A.

Un debut decisivo en el cuadrangular

Emelec y las polémicas en Copa Ecuador: El gran error que lo perjudicó ante Liga Leer más

Cortez, preparador físico colombiano que llegó al equipo junto a José ‘Cheché’ Hernández, asumirá el mando técnico acompañado de Juan Pablo Beltrán, el preparador de guardametas. Aunque el club todavía no oficializa el nombramiento, la información fue revelada por el periodista Carlos Andrés Muñoz.

RELACIONADAS La fe que impulsó el retorno de Joao Rojas al Barcelona SC

Este cambio forma parte de una reestructuración urgente que incluye el rol de Óscar Cortez como gerente deportivo, con el objetivo de fortalecer la institución desde dentro.

El debut del nuevo cuerpo técnico será clave. Este sábado 22 de noviembre, a las 14:00, Técnico Universitario se medirá ante Mushuc Runa, en un compromiso que será transmitido por Zapping y El Canal del Fútbol.

Actualmente, el Rodillo es segundo en el cuadrangular, con 33 puntos, a solo uno del descenso, con seis unidades aún en disputa. Su balance en esta fase es de una victoria, una derrota y dos empates.

Último partido ante Vinotinto en Ligapro

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!