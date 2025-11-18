Ecuador vs Nueva Zelanda: La Tri corta racha de empates con goles de Angulo y Campana

Ecuador derrotó 2-0 a Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, en el cierre de sus partidos comprobatorios en 2025 de cara al Mundial

En el último partido de preparación de 2025, Ecuador volvió a la victoria al imponerse 2-0 a Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, y cortó una racha de tres empates que llevaba de forma consecutiva en juegos amistosos.

La Tricolor presentó una dupla de ataque conformada por Gonzalo Plata y Leonardo Campana, este último que tomo el lugar de Enner Valencia, goleador histórico de la selección ecuatoriana, que fue liberado de la concentración.

Ecuador tomó el control del balón ante un rival que buscaba defenderse de forma ordenada y que durante el primer tiempo no pasó mayores sustos debido a la solidez de su defensa, pero que tampoco llevó peligro al arco de Hernán Galíndez.

En el segundo tiempo se incrementó el dominio tricolor, que encerró a Nueva Zelanda en su campo y que tuvo su premio al minuto 49 cuando tras una pared con John Yeboah, Plata remató raso y el balón fue conectado por Nilson Angulo cerca de la línea de gol para abrir el marcador.

Fue el desahogo para la Tri que tomó impulso y fue llevando de forma reiterada acciones de peligro sobre la portería de la selección oceánica, que gracias a las intervenciones del arquero Max Crocombe evitaba una mayor diferencia.

La superioridad de Ecuador se volvió a reflejar en el marcador en la recta final del partido, cuando un nuevo embate de Plata terminó con un remate que dio rebote el golero Crocombe, lo que aprovechado por Campana para sellar la victoria tricolor (83').

Así fueron los goles de Ecuador

