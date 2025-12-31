La Alborada: calles y un espacio abandonado preocupan a familias de Ambato

Alertan sobre hundimientos en una de sus vías y un terreno desocupado que se ha convertido en un foco de inseguridad.

LAS GRADAS DE LA HONDA SON UNO DE LOS PRINCIPALES ACCESOS A LA ALBORADA Y REQUIEREN MANTENIMIENTO INTEGRAL.

HUNDIMIENTOS EN EL PASAJE AUGUSTO VILLACRÉS EVIDENCIAN EL DETERIORO DEL ALCANTARILLADO EN LA CIUDADELA.

La ciudadela La Alborada se ubica en el suroriente de Ambato, a lo largo de la avenida Atahualpa, una de las arterias más importantes de la capital tungurahuense.

Con más de 60 años de existencia, el sector alberga a unas 500 familias y combina una activa zona comercial con un área residencial caracterizada por calles arboladas y un ambiente tranquilo.

En la franja comercial se concentran restaurantes, concesionarias, tiendas de víveres y agencias bancarias, lo que genera un flujo constante de personas, especialmente en los límites con la avenida principal. En contraste, la zona residencial mantiene un ritmo más pausado, aunque arrastra problemas estructurales que, según sus moradores, no han sido atendidos de manera integral.

Kléver Sánchez, vicepresidente del barrio, explica que desde hace más de tres años los vecinos han gestionado soluciones ante distintas instancias municipales, sin obtener respuestas concretas. “Es un barrio organizado, pero hay necesidades que ya no pueden esperar”, señaló.

Uno de los accesos más utilizados es el pasaje conocido como las gradas de la Honda, que conecta directamente con la avenida Atahualpa. Aunque el lugar luce parcialmente limpio, los moradores consideran urgente un mantenimiento integral que incluya pintura, ornamentación y mayor iluminación para mejorar la imagen y la seguridad del ingreso.

Un espacio vacío que genera temor

Al finalizar las gradas y entrar a la ciudadela se encuentran las canchas de uso múltiple y, junto a ellas, un terreno vacío que se ha convertido en motivo de preocupación. Según los dirigentes barriales, el espacio es utilizado como basurero improvisado y punto de reunión para actos indebidos, lo que genera temor entre quienes transitan por el sector, especialmente en horas de la noche.

Carolina Beltrán, vecina que cruza a diario por las escalinatas, asegura que la falta de iluminación y el abandono del terreno incrementan la sensación de inseguridad. “Es un lugar desolado, y uno teme que pueda pasar algo”, comentó.

La propuesta de los moradores es clara: darle un uso útil al terreno. Entre las opciones planteadas están la construcción de la casa comunal, la ampliación de juegos infantiles o la implementación de un gimnasio al aire libre. El objetivo es recuperar el espacio y evitar que continúe siendo un foco de riesgo.

Jesennia Reyes, reina de la ciudadela, destacó la unidad del barrio y aseguró que continuarán gestionando obras que beneficien a toda la comunidad. “Aquí la gente se organiza y trabaja en conjunto”, afirmó.

EL TERRENO VACÍO JUNTO A LAS CANCHAS SE HA CONVERTIDO EN UN PUNTO DE INSEGURIDAD PARA LOS VECINOS DEL SECTOR Yadira Illescas

Hundimientos por un alcantarillado obsoleto

Otro de los problemas más graves se presenta en el pasaje Augusto Villacrés, una de las calles más antiguas del sector. Allí se han registrado varios hundimientos, que los vecinos atribuyen al colapso de la red de alcantarillado, la cual ya habría cumplido su vida útil.

Sánchez explicó que las reparaciones realizadas hasta ahora han sido temporales. “Llegan, rellenan con piedras, dura uno o dos meses y el hundimiento vuelve, cada vez más grande”, indicó. La vía es altamente transitada y los daños representan un riesgo tanto para peatones como para conductores.

Los moradores solicitan el cambio total de las tuberías, además del arreglo de aceras, bordillos y el reasfaltado de la calle. Aunque desde hace tres meses han intensificado los pedidos, aseguran no haber recibido una respuesta definitiva.

Como medida preventiva, el barrio ha instalado cámaras y alarmas comunitarias. Ante cualquier movimiento sospechoso, los vecinos se alertan entre sí para actuar de inmediato.

Desde la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa) se informó que en 2026 se realizará una revisión de la red en los sectores que lo requieran, entre ellos La Alborada.

Mientras tanto, los habitantes insisten en que su barrio, que en sus inicios estuvo rodeado de árboles frutales y hoy combina tradición y urbanización, necesita atención oportuna para garantizar seguridad y calidad de vida.

